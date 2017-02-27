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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:06
Yuri_61 написав: Investor_K написав: Yuri_61 написав:
Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.
А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті
імхо 100 на 31.12.2024 буде
ще згадаєте діда Юрка
Маловероятно, в 2024 на 42-45 думаю выйдем, но на 100 это вряд-ли
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:32
Yuri_61 написав: Investor_K написав: Yuri_61 написав:
Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.
А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті
імхо 100 на 31.12.2024
буде
збережіть мій пост
ще згадаєте діда Юрка
вангую , кінець активних військовий дій,повернення частково населення які виїхали в 2022 році , курс буде менше 45 , паливо 60 і більше , газ 25 і більше
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:56
Уряд затвердив бюджет на наступний 2024 рік
Головні цифри:
▪️Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
▪️Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
▪️Дефіцит: 1,531 трлн грн
▪️Закладено, що з 1 січня мінімальна зарплата виросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень.
До 15 вересня проект мають подати у Верховну Раду.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:57
sens написав:
вангую , кінець активних військовий дій,повернення частково населення які виїхали в 2022 році , курс буде менше 45 , паливо 60 і більше , газ 25 і більше
ракеты/мопеды условно по Житомиру и Кривому Рогу будут прилетать долгими годами. Вэлкам домой, любі друзі.
Разговоривать о конкретных цифрах курса на "после войны"
сейчас глупо.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:08
Xenon написав:
Уряд затвердив бюджет на наступний 2024 рік
Головні цифри:
▪️Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
▪️Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
▪️Дефіцит: 1,531 трлн грн
▪️Закладено, що з 1 січня мінімальна зарплата виросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень.
До 15 вересня проект мають подати у Верховну Раду.
КейнсЫ и всякие "австрийцы" итп - они не придумывали свои экономические теории для, грубо говоря,"полу"-оккупированной разрушенной страны в активной фазе продолжающегося долгого катаклизма, но с наличием мощнейших "союзников-доноров" с фактически неограниченными (в применении к украинским масштабам) ресурсами.
Классические экономические расклады тут нужно рассматривать соовсем по-другому.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:16
flysoulfly написав:
КейнсЫ и всякие "австрийцы" итп - они не придумывали свои экономические теории для, грубо говоря,"полу"-оккупированной разрушенной страны в активной фазе продолжающегося долгого катаклизма, но с наличием мощнейших "союзников-доноров" с фактически неограниченными (в применении к украинским масштабам) ресурсами.
Классические экономические расклады тут нужно рассматривать соовсем по-другому.
У нас грантовая экономика. Поступления от доноров в 2-3 раза превышают размер экспорта зерна и металлургии вместе взятых. При этом экспорт еще не значит что все деньги возвращаются обратно, а не оседают в офшорах.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:25
flysoulfly написав:
"после войны" сейчас глупо
да будь-ласка,якщо є свої припущення - всі готові почитати та проаналізувати . Глупо тільки ВСЕ контролювати та обсирати. Впевнений що валюта й надалі буде головним у корзині заощаджень
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:30
Xenon написав:
Уряд затвердив бюджет на наступний 2024 рік
Головні цифри:
▪️Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
▪️Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
▪️Дефіцит: 1,531 трлн грн
▪️Закладено, що з 1 січня мінімальна зарплата виросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень.
До 15 вересня проект мають подати у Верховну Раду.
Інфляція?
Курс $ ?
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flyman
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:14
В прошлом году в это же время уже были разговоры 50 к новому году. А потом пришла весна и курс 37,5.
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