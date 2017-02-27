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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10777107781077910780>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 85
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
27%
23
38,00-38,50
26%
22
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:06

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.

А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті


імхо 100 на 31.12.2024 буде
ще згадаєте діда Юрка :wink:

Маловероятно, в 2024 на 42-45 думаю выйдем, но на 100 это вряд-ли
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:32

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.

А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті


імхо 100 на 31.12.2024 буде
збережіть мій пост
ще згадаєте діда Юрка :wink:


вангую , кінець активних військовий дій,повернення частково населення які виїхали в 2022 році , курс буде менше 45 , паливо 60 і більше , газ 25 і більше
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:56

Уряд затвердив бюджет на наступний 2024 рік

Головні цифри:

▪️Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
▪️Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
▪️Дефіцит: 1,531 трлн грн

▪️Закладено, що з 1 січня мінімальна зарплата виросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень.

До 15 вересня проект мають подати у Верховну Раду.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:57

  sens написав:вангую , кінець активних військовий дій,повернення частково населення які виїхали в 2022 році , курс буде менше 45 , паливо 60 і більше , газ 25 і більше
ракеты/мопеды условно по Житомиру и Кривому Рогу будут прилетать долгими годами. Вэлкам домой, любі друзі. :(
Разговоривать о конкретных цифрах курса на "после войны" сейчас глупо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:08

  Xenon написав:
Уряд затвердив бюджет на наступний 2024 рік

Головні цифри:

▪️Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
▪️Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
▪️Дефіцит: 1,531 трлн грн

▪️Закладено, що з 1 січня мінімальна зарплата виросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень.

До 15 вересня проект мають подати у Верховну Раду.

КейнсЫ и всякие "австрийцы" итп - они не придумывали свои экономические теории для, грубо говоря,"полу"-оккупированной разрушенной страны в активной фазе продолжающегося долгого катаклизма, но с наличием мощнейших "союзников-доноров" с фактически неограниченными (в применении к украинским масштабам) ресурсами.
Классические экономические расклады тут нужно рассматривать соовсем по-другому.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:16

  flysoulfly написав:КейнсЫ и всякие "австрийцы" итп - они не придумывали свои экономические теории для, грубо говоря,"полу"-оккупированной разрушенной страны в активной фазе продолжающегося долгого катаклизма, но с наличием мощнейших "союзников-доноров" с фактически неограниченными (в применении к украинским масштабам) ресурсами.
Классические экономические расклады тут нужно рассматривать соовсем по-другому.

У нас грантовая экономика. Поступления от доноров в 2-3 раза превышают размер экспорта зерна и металлургии вместе взятых. При этом экспорт еще не значит что все деньги возвращаются обратно, а не оседают в офшорах.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:"после войны" сейчас глупо

да будь-ласка,якщо є свої припущення - всі готові почитати та проаналізувати . Глупо тільки ВСЕ контролювати та обсирати. Впевнений що валюта й надалі буде головним у корзині заощаджень
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:30

  Xenon написав:
Уряд затвердив бюджет на наступний 2024 рік

Головні цифри:

▪️Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)
▪️Видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)
▪️Дефіцит: 1,531 трлн грн

▪️Закладено, що з 1 січня мінімальна зарплата виросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень.

До 15 вересня проект мають подати у Верховну Раду.

Інфляція?
Курс $ ?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:14

В прошлом году в это же время уже были разговоры 50 к новому году. А потом пришла весна и курс 37,5.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:27

  Игорь Алексеевич написав:А потом пришла весна и
и никого не сажали
опять
как всегда
flysoulfly
 
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