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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10777107781077910780

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 85
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
27%
23
38,00-38,50
26%
22
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:58

  Игорь Алексеевич написав:В прошлом году в это же время уже были разговоры 50 к новому году. А потом пришла весна и курс 37,5.

Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80. Просто посчитайте цены внутри страны в долларовом эквиваленте, и сравните с той же Европой. И получите реальный курс гривны. У нас из-за внешней фин. помощи внутри страны просто огромная валютная инфляция получается. Как говорится палка о двух концах: без помощи не выжили бы, а с помощью искусственно завышенный курс гривны получается. Издержки военной экономики.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:21

  yuri_m написав:Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)
flysoulfly
 
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