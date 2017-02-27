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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:58
Игорь Алексеевич написав:
В прошлом году в это же время уже были разговоры 50 к новому году. А потом пришла весна и курс 37,5.
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80. Просто посчитайте цены внутри страны в долларовом эквиваленте, и сравните с той же Европой. И получите реальный курс гривны. У нас из-за внешней фин. помощи внутри страны просто огромная валютная инфляция получается. Как говорится палка о двух концах: без помощи не выжили бы, а с помощью искусственно завышенный курс гривны получается. Издержки военной экономики.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:21
yuri_m написав:
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)
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