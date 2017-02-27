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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:58
Игорь Алексеевич написав:
В прошлом году в это же время уже были разговоры 50 к новому году. А потом пришла весна и курс 37,5.
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80. Просто посчитайте цены внутри страны в долларовом эквиваленте, и сравните с той же Европой. И получите реальный курс гривны. У нас из-за внешней фин. помощи внутри страны просто огромная валютная инфляция получается. Как говорится палка о двух концах: без помощи не выжили бы, а с помощью искусственно завышенный курс гривны получается. Издержки военной экономики.
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yuri_m
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:21
yuri_m написав:
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)
Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:26
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.09.2023.........18.09.2023
дата розрахунку...............14.09.2023..........15.09.2023
Євро..................................39,2381...............38,9602...-0.71%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0654 (вчера 1.0730)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.31 (вчера 104.75).
Начав рост вчера после 15, индекс доллара к вечеру достиг пика, обновив годовой максимум, продержался около максимума почти всю ночь, а потом немного откатился. С утра снова немного растет, но очень слабо, ночных пиков пока не достиг. Можно говорить о стабилизации.
Есть большой соблазн связать вчерашний скачок с объявлением о повышении Европой ставок, но стоит учесть, что перманентный рост в режиме курсовой пилы продолжается с середины июля. Начинался он со значений меньше 100. Т.е. этот взлет далеко не первый. Да и повышение ставок трудно назвать неожиданным.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:14
Сибарит написав:
Индекс доллара DXY
до рабочего утра понедельника рост продолжится или сейчас начнется откат обратно?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:27
flysoulfly написав: Сибарит написав:
Индекс доллара DXY
до рабочего утра понедельника рост продолжится или сейчас начнется откат обратно?
Вероятность 50%
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:49
Сибарит написав: flysoulfly написав: Сибарит написав:
Индекс доллара DXY
до рабочего утра понедельника рост продолжится или сейчас начнется откат обратно?
Вероятность 50%
значительная!
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:56
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:47
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:09
Напад росії і білорусі на Україну
vovan_prm написав:
А чи заходе пан Холява? Чи живий?
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:56
flysoulfly написав: yuri_m написав:
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)
Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.
Помощь будет не то что долго, а её уже нет))) Заявили, что последний денежный транш в этом году будет в сентябре. А дальше, после НГ, будут смотреть на состояние коррупции, и думать давать ещё или нет. Оружие конечно поставлять продолжат, а вот с денежками- всё! Может именно поэтому курс вверх и пошел.
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