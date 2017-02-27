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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10778107791078010781>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:58

  Игорь Алексеевич написав:В прошлом году в это же время уже были разговоры 50 к новому году. А потом пришла весна и курс 37,5.

Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80. Просто посчитайте цены внутри страны в долларовом эквиваленте, и сравните с той же Европой. И получите реальный курс гривны. У нас из-за внешней фин. помощи внутри страны просто огромная валютная инфляция получается. Как говорится палка о двух концах: без помощи не выжили бы, а с помощью искусственно завышенный курс гривны получается. Издержки военной экономики.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:21

  yuri_m написав:Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)

Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.09.2023.........18.09.2023
дата розрахунку...............14.09.2023..........15.09.2023
Євро..................................39,2381...............38,9602...-0.71%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0654 (вчера 1.0730)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.31 (вчера 104.75).
Начав рост вчера после 15, индекс доллара к вечеру достиг пика, обновив годовой максимум, продержался около максимума почти всю ночь, а потом немного откатился. С утра снова немного растет, но очень слабо, ночных пиков пока не достиг. Можно говорить о стабилизации.
Есть большой соблазн связать вчерашний скачок с объявлением о повышении Европой ставок, но стоит учесть, что перманентный рост в режиме курсовой пилы продолжается с середины июля. Начинался он со значений меньше 100. Т.е. этот взлет далеко не первый. Да и повышение ставок трудно назвать неожиданным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:14

  Сибарит написав:Индекс доллара DXY
до рабочего утра понедельника рост продолжится или сейчас начнется откат обратно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:27

  flysoulfly написав:
  Сибарит написав:Индекс доллара DXY
до рабочего утра понедельника рост продолжится или сейчас начнется откат обратно?

Вероятность 50% :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:49

  Сибарит написав:
  flysoulfly написав:
  Сибарит написав:Индекс доллара DXY
до рабочего утра понедельника рост продолжится или сейчас начнется откат обратно?

Вероятность 50% :)
значительная! :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:56


Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна — премьер

.

Премьер Польши Моравецкий: «Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!»



Словакия в одностороннем порядке продляет запрет на ввоз зерна из Украины — Минсельхоз


Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А чи заходе пан Холява? Чи живий?
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:09

  vovan_prm написав:А чи заходе пан Холява? Чи живий?

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:56

  flysoulfly написав:
  yuri_m написав:Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)

Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.


Помощь будет не то что долго, а её уже нет))) Заявили, что последний денежный транш в этом году будет в сентябре. А дальше, после НГ, будут смотреть на состояние коррупции, и думать давать ещё или нет. Оружие конечно поставлять продолжат, а вот с денежками- всё! Может именно поэтому курс вверх и пошел.
testertest1974
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