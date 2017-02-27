RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10778107791078010781

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:04

  testertest1974 написав:
  flysoulfly написав:
  yuri_m написав:Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)

Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.


Помощь будет не то что долго, а её уже нет))) Заявили, что последний денежный транш в этом году будет в сентябре. А дальше, после НГ, будут смотреть на состояние коррупции, и думать давать ещё или нет. Оружие конечно поставлять продолжат, а вот с денежками- всё! Может именно поэтому курс вверх и пошел.

Бусы из бисера это вульгарно.
Считаете, что антикварные доллары перестанут поставлять для страждущих коллекционеров?
Прораб
 
Повідомлень: 870
З нами з: 02.03.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10778107791078010781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3313, 3314, 3315
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33142 36346369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 вер, 2023 12:52
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22932633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12968223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.