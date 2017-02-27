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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:04
testertest1974 написав: flysoulfly написав: yuri_m написав:
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)
Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.
Помощь будет не то что долго, а её уже нет))) Заявили, что последний денежный транш в этом году будет в сентябре. А дальше, после НГ, будут смотреть на состояние коррупции, и думать давать ещё или нет. Оружие конечно поставлять продолжат, а вот с денежками- всё! Может именно поэтому курс вверх и пошел.
Бусы из бисера это вульгарно.
Считаете, что антикварные доллары перестанут поставлять для страждущих коллекционеров?
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