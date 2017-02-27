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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10778107791078010781

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:04

  testertest1974 написав:
  flysoulfly написав:
  yuri_m написав:Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)

Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.


Помощь будет не то что долго, а её уже нет))) Заявили, что последний денежный транш в этом году будет в сентябре. А дальше, после НГ, будут смотреть на состояние коррупции, и думать давать ещё или нет. Оружие конечно поставлять продолжат, а вот с денежками- всё! Может именно поэтому курс вверх и пошел.

Бусы из бисера это вульгарно.
Считаете, что антикварные доллары перестанут поставлять для страждущих коллекционеров?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:23

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:А потом пришла весна и
и никого не сажали
опять
как всегда
осенню пробуют сажать коломойский например …
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:30

  vovan_prm написав:А чи заходе пан Холява? Чи живий?

Він писав, що дембелюється на пенсію.
Хоча невідомо, чи вже.
sergey_sryvkin
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