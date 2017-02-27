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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:04
testertest1974 написав: flysoulfly написав: yuri_m написав:
Если бы не помощь от США и ЕС, то был бы не только 50, а и все 70-80.
и теперь эта помощь будет ДОЛГО (не "всегда", но долго)
Правда, это не отменяет вероятности того, что наши власти могут делать с курсом какие-нибудь финты, со своими известными только им целями.
Помощь будет не то что долго, а её уже нет))) Заявили, что последний денежный транш в этом году будет в сентябре. А дальше, после НГ, будут смотреть на состояние коррупции, и думать давать ещё или нет. Оружие конечно поставлять продолжат, а вот с денежками- всё! Может именно поэтому курс вверх и пошел.
Бусы из бисера это вульгарно.
Считаете, что антикварные доллары перестанут поставлять для страждущих коллекционеров?
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:23
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
А потом пришла весна и
и никого не сажали
опять
как всегда
осенню пробуют сажать коломойский например …
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:30
vovan_prm написав:
А чи заходе пан Холява? Чи живий?
Він писав, що дембелюється на пенсію.
Хоча невідомо, чи вже.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 06:06
yama написав: flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
А потом пришла весна и
и никого не сажали
опять
как всегда
осенню пробуют сажать коломойский например …
Cпорим не посадять? В Україна самий гуманний суд в світі.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 08:06
Волинь написав: yama написав:
"]
Игорь Алексеевич написав:
А потом пришла весна и
и никого не сажали
опять
как всегда
осенню пробуют сажать коломойский например …
Cпорим не посадять? В Україна самий гуманний суд в світі.[/quote] нагадайте за що і скільки відсідила пані Тимошенко Ю.В.? Як це вплинуло на курси валют ??: Ніхто бути боржником не збирається,країну як Україну,фізично роблять зовсім виснаженою і з боргами
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:15
Сьогодні знаковий день, колеги, 16 вересня,
давайте згадаємо кому ми завдячуємо, творцю цієї гілки!viewtopic.php?p=4747809#p4747809
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:50
Збитки ФРС перевищили 100 мільярдів доларів через зростання процентних витрат
Збитки Федеральної резервної системи США (ФРС) перевищили позначку в 100 млрд доларів, свідчать дані регулятора, і можуть подвоїтись до 2025 року.
Зазначається, що ФРС продовжує виплачувати більше відсоткових витрат, ніж отримує від відсотків, які вона заробляє на облігаціях, якими володіє, і від послуг, які надає фінансовому сектору.
Попри те, що існує значна невизначеність щодо того, як все це розвиватиметься, деякі спостерігачі вважають, що збитки ФРС, які почалися рік тому, можуть зрештою подвоїтися, перш ніж зменшитися.
За словами колишнього співробітника ФРС Вільяма Інгліша, "пікові" втрати можуть становити близько 200 млрд дол до 2025 року.
"ФРС фіксує свої збитки в так званих відкладених активах - бухгалтерському показнику, який показує, що в кінцевому підсумку доведеться покрити в майбутньому, перш ніж вона зможе повернутися до своєї звичайної практики повернення прибутків до Казначейства", – йдеться в повідомленні.
Втрата грошей для ФРС дуже рідкісне явище. Але при цьому центральний банк неодноразово попереджав, що така ситуація жодним чином не впливає на його здатність проводити монетарну політику і досягати поставлених цілей.
Додається, що збитковість ФРС не стала несподіванкою, враховуючи її агресивну кампанію з підвищення процентних ставок, завдяки якій базова процентна ставка піднялася з майже нульового рівня в березні 2022 року до 5,25%-5,50%.
Reuters
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