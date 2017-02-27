а не знаєте, де можна подивитися обсяг цих IORB?
й взагалі, хто туди вкладається - лише американські банки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:15
а не знаєте, де можна подивитися обсяг цих IORB?
й взагалі, хто туди вкладається - лише американські банки?
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:34
Shaman
Є вся офіційна статистика, але в ній треба розбиратись
знайшов такий графік.
До ковіду було менше 2 трлн, в травні 2023 - 3.3 трлн. Вкладаються великі банки США, інвестиційні фонди, тощо. Закордонних вкладів всього на 0.2 трлн.
А враховуючи як за рік ставка з 0,15% виросла до 5.4% то не дивно, що ФРС в збитках
О, а ще платять 5.3% за 2,3 трлн ON RRP (овернайтів), яких до ковіду взагалі не було...
P.S. IORB - вклад на 2 тижні
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 20:37, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:49
Всем Привет .
Всем Здоровья и Удачи .
С неделю назад подписан приказ о увольнении .
Немного поболел ...
Был в военкомате , ставили на учет .
Предложили работу , но я больше не хочу связываться ни с армией ни с медициной.
Все нормально , собираюсь отдохнуть в Трускавце или Моршине .
Всем Добрые Пожелания успехов .
С Уважением , холява .
Додано: Суб 16 вер, 2023 20:03
Investor_K
Нет ,не стану .
Бизнес потерян , связи в том же месте , большинство с кем работал выехали за рубеж .
Буду лакеем или таксистом )))
Додано: Суб 16 вер, 2023 20:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Холяве не читать, дуже прошу
Якщо хто по вуха заліз в гривневі депо або в ОВДП і радіє, що він обскакав дурних любителів баксів, він помиляється, бо все що заробить на відсотках, він втратить від неминучої девальвації гривні. Було б інакше, якщо б Україна була подібна до Гонконгу, Тайваню або іншим азіатським "тиграм"
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