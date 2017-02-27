Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:15
Дюрі-бачі написав: Shaman
Їх змусили в 2020 купувати казначейські облігації під 0,25% майже на 4 трильйони $
А зараз по IORB (interest on reserve balances), аналогу наших дип. сертифікатів, платить 5%.
а не знаєте, де можна подивитися обсяг цих IORB?
й взагалі, хто туди вкладається - лише американські банки?
Shaman
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Додано: Суб 16 вер, 2023 19:34
Shaman
Є вся офіційна статистика, але в ній треба розбиратись
https://fraser.stlouisfed.org/title/h41 ... 20s#647220 https://www.linkedin.com/pulse/forward- ... ill-nelson
знайшов такий графік.
До ковіду було менше 2 трлн, в травні 2023 - 3.3 трлн. Вкладаються великі банки США, інвестиційні фонди, тощо. Закордонних вкладів всього на 0.2 трлн.
А враховуючи як за рік ставка з 0,15% виросла до 5.4% то не дивно, що ФРС в збитках
https://fred.stlouisfed.org/series/IORB
О, а ще платять 5.3% за 2,3 трлн ON RRP (овернайтів), яких до ковіду взагалі не було...
https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYAWARD
P.S. IORB - вклад на 2 тижні
Період обслуговування складається з 14 днів поспіль, починаючи з четверга та закінчуючи у другу середу після цього.
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Дюрі-бачі
в Суб 16 вер, 2023 20:37, всього редагувалось 7 разів.
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 вер, 2023 19:49
sergey_sryvkin написав: vovan_prm написав:
А чи заходе пан Холява? Чи живий?
Він писав, що дембелюється на пенсію.
Хоча невідомо, чи вже.
Всем Привет .
Всем Здоровья и Удачи .
С неделю назад подписан приказ о увольнении .
Немного поболел ...
Был в военкомате , ставили на учет .
Предложили работу , но я больше не хочу связываться ни с армией ни с медициной.
Все нормально , собираюсь отдохнуть в Трускавце или Моршине .
Всем Добрые Пожелания успехов .
С Уважением , холява .
холява
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Додано: Суб 16 вер, 2023 20:03
Investor_K Нет ,не стану . Бизнес потерян , связи в том же месте , большинство с кем работал выехали за рубеж . Буду лакеем или таксистом )))
холява
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Додано: Суб 16 вер, 2023 20:09
Холяве не читать, дуже прошу
Якщо хто по вуха заліз в гривневі депо або в ОВДП і радіє, що він обскакав дурних любителів баксів, він помиляється, бо все що заробить на відсотках, він втратить від неминучої девальвації гривні. Було б інакше, якщо б Україна була подібна до Гонконгу, Тайваню або іншим азіатським "тиграм"
Yuri_61
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:07
Yuri_61 написав:
Холяве не читать, дуже прошу
Ти пропонуєш розумній людині, добровольцу, патріоту, Воїну не читати? Та кому ти тут потрібен, щоб таку нікчему читати!
Василь-Рівне
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:08
холява написав: Investor_K
Нет ,не стану .
Бизнес потерян , связи в том же месте , большинство с кем работал выехали за рубеж .
Буду лакеем или таксистом )))
Охрана. Супермаркет.
Investor_K
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:09
холява написав:
Бизнес потерян
Я би все ж таки рекомендував би потихеньку його відновлювати, у Вас все для цього є - розум, інтелект, сміливість.
Василь-Рівне
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:28
Василь-Рівне написав: холява написав:
Бизнес потерян
Я би все ж таки рекомендував би потихеньку його відновлювати, у Вас все для цього є - розум, інтелект, сміливість.
Бізнес- моєе получиться, а більш вірогідно ні. Охоронець час відпрацював, гроші отримав
Investor_K
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:36
Yuri_61 написав: Investor_K написав:
Или крутиит карусель по евро?
імхо, не складно здогадатися, що з євро таж сама картина, та ще гірше, бо євро чи збираються дизайн поміняти, чи поміняли підпис і вже є 2 сорта євро
Доброго і спокійного всім вечора. А можна детальніше, що за сорти євро. Бо трохи випав з життя:)
semen-semen
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