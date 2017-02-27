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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10779107801078110782

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:15

  Дюрі-бачі написав:Shaman
Їх змусили в 2020 купувати казначейські облігації під 0,25% майже на 4 трильйони $
А зараз по IORB (interest on reserve balances), аналогу наших дип. сертифікатів, платить 5%.

а не знаєте, де можна подивитися обсяг цих IORB?
й взагалі, хто туди вкладається - лише американські банки?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:34

Shaman

Є вся офіційна статистика, але в ній треба розбиратись
https://fraser.stlouisfed.org/title/h41 ... 20s#647220

https://www.linkedin.com/pulse/forward- ... ill-nelson
знайшов такий графік.
Зображення
До ковіду було менше 2 трлн, в травні 2023 - 3.3 трлн. Вкладаються великі банки США, інвестиційні фонди, тощо. Закордонних вкладів всього на 0.2 трлн.
А враховуючи як за рік ставка з 0,15% виросла до 5.4% то не дивно, що ФРС в збитках
https://fred.stlouisfed.org/series/IORB

О, а ще платять 5.3% за 2,3 трлн ON RRP (овернайтів), яких до ковіду взагалі не було...
https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYAWARD
P.S. IORB - вклад на 2 тижні
Період обслуговування складається з 14 днів поспіль, починаючи з четверга та закінчуючи у другу середу після цього.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 20:37, всього редагувалось 7 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:49

  sergey_sryvkin написав:
  vovan_prm написав:А чи заходе пан Холява? Чи живий?

Він писав, що дембелюється на пенсію.
Хоча невідомо, чи вже.


Всем Привет .
Всем Здоровья и Удачи .

С неделю назад подписан приказ о увольнении .
Немного поболел ...
Был в военкомате , ставили на учет .
Предложили работу , но я больше не хочу связываться ни с армией ни с медициной.
Все нормально , собираюсь отдохнуть в Трускавце или Моршине .
Всем Добрые Пожелания успехов .
С Уважением , холява .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 20:03

Investor_K
Нет ,не стану .
Бизнес потерян , связи в том же месте , большинство с кем работал выехали за рубеж .
Буду лакеем или таксистом )))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Холяве не читать, дуже прошу
Якщо хто по вуха заліз в гривневі депо або в ОВДП і радіє, що він обскакав дурних любителів баксів, він помиляється, бо все що заробить на відсотках, він втратить від неминучої девальвації гривні. Було б інакше, якщо б Україна була подібна до Гонконгу, Тайваню або іншим азіатським "тиграм"
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Холяве не читать, дуже прошу

Ти пропонуєш розумній людині, добровольцу, патріоту, Воїну не читати? Та кому ти тут потрібен, щоб таку нікчему читати! :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:08

  холява написав:Investor_K
Нет ,не стану .
Бизнес потерян , связи в том же месте , большинство с кем работал выехали за рубеж .
Буду лакеем или таксистом )))

Охрана. Супермаркет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:Бизнес потерян

Я би все ж таки рекомендував би потихеньку його відновлювати, у Вас все для цього є - розум, інтелект, сміливість.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:28

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Бизнес потерян

Я би все ж таки рекомендував би потихеньку його відновлювати, у Вас все для цього є - розум, інтелект, сміливість.

Бізнес- моєе получиться, а більш вірогідно ні. Охоронець час відпрацював, гроші отримав
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:36

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:Или крутиит карусель по евро?

імхо, не складно здогадатися, що з євро таж сама картина, та ще гірше, бо євро чи збираються дизайн поміняти, чи поміняли підпис і вже є 2 сорта євро


Доброго і спокійного всім вечора. А можна детальніше, що за сорти євро. Бо трохи випав з життя:)
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