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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10780107811078210783

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
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1
35,00-35,50
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0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:20

  jump написав:Збитки ФРС перевищили 100 мільярдів доларів через зростання процентних витрат

Збитки Федеральної резервної системи США (ФРС) перевищили позначку в 100 млрд доларів, свідчать дані регулятора, і можуть подвоїтись до 2025 року.

Зазначається, що ФРС продовжує виплачувати більше відсоткових витрат, ніж отримує від відсотків, які вона заробляє на облігаціях, якими володіє, і від послуг, які надає фінансовому сектору.

Попри те, що існує значна невизначеність щодо того, як все це розвиватиметься, деякі спостерігачі вважають, що збитки ФРС, які почалися рік тому, можуть зрештою подвоїтися, перш ніж зменшитися.

За словами колишнього співробітника ФРС Вільяма Інгліша, "пікові" втрати можуть становити близько 200 млрд дол до 2025 року.

"ФРС фіксує свої збитки в так званих відкладених активах - бухгалтерському показнику, який показує, що в кінцевому підсумку доведеться покрити в майбутньому, перш ніж вона зможе повернутися до своєї звичайної практики повернення прибутків до Казначейства", – йдеться в повідомленні.

Втрата грошей для ФРС дуже рідкісне явище. Але при цьому центральний банк неодноразово попереджав, що така ситуація жодним чином не впливає на його здатність проводити монетарну політику і досягати поставлених цілей.

Додається, що збитковість ФРС не стала несподіванкою, враховуючи її агресивну кампанію з підвищення процентних ставок, завдяки якій базова процентна ставка піднялася з майже нульового рівня в березні 2022 року до 5,25%-5,50%.
Reuters

надрукували $10 трильонів, а збитки $100 мільярдів, це 1%
нам би так
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:24

  Дюрі-бачі написав:Shaman
Їх змусили в 2020 купувати казначейські облігації під 0,25% майже на 4 трильйони $
А зараз по IORB (interest on reserve balances), аналогу наших дип. сертифікатів, платить 5%.

і ці люди забороняли НБУ купувати ОВДП
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:42

flyman що дозволено Юпітеру...
а щодо 100 млрд, то це тільки початок буде й 200+ і це на кілька років.
Весь світ бореться із наслідками того друку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:53

  Дюрі-бачі написав:flyman що дозволено Юпітеру...
а щодо 100 млрд, то це тільки початок буде й 200+ і це на кілька років.
Весь світ бореться із наслідками того друку...

Конгрес зняв стелю держборгу, пчоли проти міду
flyman
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  #<1 ... 10780107811078210783
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