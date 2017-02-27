jump написав:Збитки ФРС перевищили 100 мільярдів доларів через зростання процентних витрат
Збитки Федеральної резервної системи США (ФРС) перевищили позначку в 100 млрд доларів, свідчать дані регулятора, і можуть подвоїтись до 2025 року.
Зазначається, що ФРС продовжує виплачувати більше відсоткових витрат, ніж отримує від відсотків, які вона заробляє на облігаціях, якими володіє, і від послуг, які надає фінансовому сектору.
Попри те, що існує значна невизначеність щодо того, як все це розвиватиметься, деякі спостерігачі вважають, що збитки ФРС, які почалися рік тому, можуть зрештою подвоїтися, перш ніж зменшитися.
За словами колишнього співробітника ФРС Вільяма Інгліша, "пікові" втрати можуть становити близько 200 млрд дол до 2025 року.
"ФРС фіксує свої збитки в так званих відкладених активах - бухгалтерському показнику, який показує, що в кінцевому підсумку доведеться покрити в майбутньому, перш ніж вона зможе повернутися до своєї звичайної практики повернення прибутків до Казначейства", – йдеться в повідомленні.
Втрата грошей для ФРС дуже рідкісне явище. Але при цьому центральний банк неодноразово попереджав, що така ситуація жодним чином не впливає на його здатність проводити монетарну політику і досягати поставлених цілей.
Додається, що збитковість ФРС не стала несподіванкою, враховуючи її агресивну кампанію з підвищення процентних ставок, завдяки якій базова процентна ставка піднялася з майже нульового рівня в березні 2022 року до 5,25%-5,50%.
Reuters
надрукували $10 трильонів, а збитки $100 мільярдів, це 1%
нам би так