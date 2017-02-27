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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10781107821078310784> Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023? Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88 Менше 35,00 1% 1 35,00-35,50 0 0 35,50-36,00 0 0 36,00-36,50 0 0 36,50-37,00 2% 2 37,00-37,50 7% 6 37,50-38,00 26% 23 38,00-38,50 26% 23 38,50-39,00 14% 12 39,00-39,50 8% 7 39,50-40,00 7% 6 40,00-40,50 2% 2 40,50-41,00 2% 2 Більше 41,00 5% 4 Всього голосів : 88 Додано: Суб 16 вер, 2023 22:42 flyman що дозволено Юпітеру...

а щодо 100 млрд, то це тільки початок буде й 200+ і це на кілька років.

Весь світ бореться із наслідками того друку... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1419 З нами з: 29.07.22 Подякував: 204 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 вер, 2023 22:53 Дюрі-бачі написав: flyman що дозволено Юпітеру...

а щодо 100 млрд, то це тільки початок буде й 200+ і це на кілька років.

Весь світ бореться із наслідками того друку... що дозволено Юпітеру...а щодо 100 млрд, то це тільки початок буде й 200+ і це на кілька років.Весь світ бореться із наслідками того друку...

Конгрес зняв стелю держборгу, пчоли проти міду Конгрес зняв стелю держборгу, пчоли проти міду flyman

Повідомлень: 32293 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1532 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:16 Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав: Холяве не читать, дуже прошу Холяве не читать, дуже прошу

Ти пропонуєш розумній людині, добровольцу, патріоту, Воїну не читати? Та кому ти тут потрібен, щоб таку нікчему читати! Ти пропонуєш розумній людині, добровольцу, патріоту, Воїну не читати? Та кому ти тут потрібен, щоб таку нікчему читати!



То місцева чудасія - із трафаретом долари міряє. Ще й на повідомлення скаржиться щоб їх підчищали... образливий



Тепер от дійшов до фінансових порад з ОВДП - опікується збитками людей які мають гроші і самостійно вирішують як ними користуватися То місцева чудасія - із трафаретом долари міряє. Ще й на повідомлення скаржиться щоб їх підчищали... образливийТепер от дійшов до фінансових порад з ОВДП - опікується збитками людей які мають гроші і самостійно вирішують як ними користуватися DmitryZP Повідомлень: 4348 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 771 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:29 Евгений Н. написав: Alexkievukraine написав: Tro-lo-lo написав:



Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня? Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

скажите, а сенс никакой комис не берет? скажите, а сенс никакой комис не берет?



Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС... Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...



Купить баксы по 37 можно там? Дороговато конечно, чел выше по 36.85 покупает, ну ладно - ок, а сдать по 38 где можно?[/quote]

Та вже скрізь! Вчора здавав по 38-17 оптову суму! Брали всі купюри! І придбав теж євро за долар по 1,0755! Купить баксы по 37 можно там? Дороговато конечно, чел выше по 36.85 покупает, ну ладно - ок, а сдать по 38 где можно?[/quote]Та вже скрізь! Вчора здавав по 38-17 оптову суму! Брали всі купюри! І придбав теж євро за долар по 1,0755! Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:33 sens написав: somilitark написав: flyman написав: ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати

О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?

Там теж 25%?

У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.

Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.

Це співставні величини?

Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?



По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42... О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?Там теж 25%?У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.Це співставні величини?Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42...

по-перше,все вірно,ще не вечір

по-друге,буде нова облікова ставка

по-третє,буде рішення по зерновій угоді

по-четверте,якщо курс НБУ стане ринковий і плавуючий,то всі каруселі і качелі будуть давати менше очікуваного прибутки , покупка по ринковому і ліміту в 2600 у.о в 2023 че не 200 у.о. в 2015 по-перше,все вірно,ще не вечірпо-друге,буде нова облікова ставкапо-третє,буде рішення по зерновій угодіпо-четверте,якщо курс НБУ стане ринковий і плавуючий,то всі каруселі і качелі будуть давати менше очікуваного прибутки , покупка по ринковому і ліміту в 2600 у.о в 2023 че не 200 у.о. в 2015

І яке рішення по зерновій угоді?! І яке рішення по зерновій угоді?! Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:43 orest написав: Якою бачу ситуацію зараз:

1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.

2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:

- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики

- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики

- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури

- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки

3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).

4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.

5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…

П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року Якою бачу ситуацію зараз:1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305

Що в травні писав, що зараз, все одно написав якийсь брєд… Де перемовини про які ти нам стільки написав?! «Карочє, Скліфасовський!»…(с)… І, знаток всього і вся, найбільша корупція і мародерство були при твоєму регіональному завгару… Чи тоді тобі повилазило?! А на другому місці при твоєму регіональному баризі-кондитеру! А дерьмак це ти! Що в травні писав, що зараз, все одно написав якийсь брєд… Де перемовини про які ти нам стільки написав?! «Карочє, Скліфасовський!»…(с)… І, знаток всього і вся, найбільша корупція і мародерство були при твоєму регіональному завгару… Чи тоді тобі повилазило?! А на другому місці при твоєму регіональному баризі-кондитеру! А дерьмак це ти! Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:48 Дюрі-бачі написав: Прораб написав: Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень? Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень?

Початок перемовин не означає отримання домовленостей одразу: в 2014 році перемовини почались у червні, а остаточно Мінськ 2 було підписано в лютому 2015 Початок перемовин не означає отримання домовленостей одразу: в 2014 році перемовини почались у червні, а остаточно Мінськ 2 було підписано в лютому 2015

Які перемовини?! Про що мова?! Перемовини бачить лише великий сліпий орест… Дивно, що такими орестами СБУ не цікавиться… Які перемовини?! Про що мова?! Перемовини бачить лише великий сліпий орест… Дивно, що такими орестами СБУ не цікавиться… Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 10:58 orest написав: pesikot написав: Також хотілось би почути orest Також хотілось би почути orest

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.

Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав. В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво, тому може й хід подій на фронті зміниться. Те що точок дотику немає я чітко розумію.

Щодо курсу після закінчення війни навіть в найкращому варіанті. Зараз дефіцит торгового балансу виходить 30-40 млрд дол за рік. Ситуація з експортними галузями, енергетикою і логістикою не покращиться, навіть у випадку інвестицій і відбудови з максимальною допомогою партнерів, найближчі 2-3 роки. І це буде важкий період. В цей період курс точно ні до 25 ні до 8 рухатися не буде.

Ок, удачі всім. Ще спишемся... ССОшників зі святом. Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав. В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво, тому може й хід подій на фронті зміниться. Те що точок дотику немає я чітко розумію.Щодо курсу після закінчення війни навіть в найкращому варіанті. Зараз дефіцит торгового балансу виходить 30-40 млрд дол за рік. Ситуація з експортними галузями, енергетикою і логістикою не покращиться, навіть у випадку інвестицій і відбудови з максимальною допомогою партнерів, найближчі 2-3 роки. І це буде важкий період. В цей період курс точно ні до 25 ні до 8 рухатися не буде.Ок, удачі всім. Ще спишемся... ССОшників зі святом.

Вже у листопаді ти написав?! Ого, швидко ти перевзувся… А в жовтні виходить ти не писав?! І ти знаєш, що Пекін і москва роблять?! Тебе в це посвячують?! Чи в газеті прочитав?! 😂🤔 Вже у листопаді ти написав?! Ого, швидко ти перевзувся… А в жовтні виходить ти не писав?! І ти знаєш, що Пекін і москва роблять?! Тебе в це посвячують?! Чи в газеті прочитав?! 😂🤔 Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 11:00 sens написав: Игорь Алексеевич написав: Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках. Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках. сині та зелені залишається і восени нічого не зміниться сині та зелені залишається і восени нічого не зміниться

Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще… Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще… Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 11:08 pesikot написав: orest написав: pesikot написав: Також хотілось би почути orest Також хотілось би почути orest

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.

Все, що я написав напряму стосується вашого допису

orest написав: Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.

Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.

Тому я і запитав: - а про що перемовини ?

То вашому виявляється - ні про що. Перемовини заради перемовин.



До речі, знову запитаю. Якщо, гіпотетично, війна буде заморожена, то на який час ?

Місяць, два, півроку ?



Бо я вважаю, що зараз зморозити війну - це шанс для рашистів накопити сили і знову продовжити війну.

А ви як вважаете ?

orest написав: В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво В світлі останніх подій в нашому політикумі,

А що, Баканова вже посадили ?

Чи когось покарали за яйця по 17 гривен і дизпаливо по 80 ?



Не пішить дурниць



PS. З приводу домовлень з РФ.

А вас історія з зерновою угодою нічому не навчила ?



PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.

Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли

Для цього ні-я-ких перемовин не треба

Але вони цього не роблять Все, що я написав напряму стосується вашого дописуТому я і запитав: - а про що перемовини ?То вашому виявляється - ні про що. Перемовини заради перемовин.До речі, знову запитаю. Якщо, гіпотетично, війна буде заморожена, то на який час ?Місяць, два, півроку ?Бо я вважаю, що зараз зморозити війну - це шанс для рашистів накопити сили і знову продовжити війну.А ви як вважаете ?А що, Баканова вже посадили ?Чи когось покарали за яйця по 17 гривен і дизпаливо по 80 ?Не пішить дурницьPS. З приводу домовлень з РФ.А вас історія з зерновою угодою нічому не навчила ?PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстрілиДля цього ні-я-ких перемовин не требаАле вони цього не роблять

Прохання до ореста не писати дурниць цілком слушне, але нездійсненне, бо він іншого писати не може! Ще раз напишу, що дивує чому таких орестів не пакує СБУ! Там би їм і розказав би про перемовини… Бо такий знаток як він напевне не в курсі, що ВР прийняла закон підписаний Президентом про не можливість переговорів з педерацією… На це і путлєр неодноразово вказує! Прохання до ореста не писати дурниць цілком слушне, але нездійсненне, бо він іншого писати не може! Ще раз напишу, що дивує чому таких орестів не пакує СБУ! Там би їм і розказав би про перемовини… Бо такий знаток як він напевне не в курсі, що ВР прийняла закон підписаний Президентом про не можливість переговорів з педерацією… На це і путлєр неодноразово вказує! Qwerty Повідомлень: 2790 З нами з: 25.02.15 Подякував: 345 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10781107821078310784> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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