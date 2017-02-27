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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 вер, 2023 11:57
Qwerty
,
Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще…
Раніше також вважав, що ніякої різниці в яких купюрах бути - нема. Проте зараз змушений констатувати, що чимало африканських країн повністю відмовились від обігу біло-зелених сотень. Не приймають в обмінках зовсім, в банках з посмішкою і дисконтом в 30%. Чого не було ще 2-3 роки тому. Розумію, що проблеми Африки українцям до лампади, але сама тенденція не радує.
В ібіпті не був кілька років, цікаво, як вони ставляться до зелених.
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