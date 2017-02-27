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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 вер, 2023 11:57
Qwerty
,
Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще…
Раніше також вважав, що ніякої різниці в яких купюрах бути - нема. Проте зараз змушений констатувати, що чимало африканських країн повністю відмовились від обігу біло-зелених сотень. Не приймають в обмінках зовсім, в банках з посмішкою і дисконтом в 30%. Чого не було ще 2-3 роки тому. Розумію, що проблеми Африки українцям до лампади, але сама тенденція не радує.
В ібіпті не був кілька років, цікаво, як вони ставляться до зелених.
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Hotab
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:38
Hotab написав:Qwerty
,
Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще…
Раніше також вважав, що ніякої різниці в яких купюрах бути - нема. Проте зараз змушений констатувати, що чимало африканських країн повністю відмовились від обігу біло-зелених сотень. Не приймають в обмінках зовсім, в банках з посмішкою і дисконтом в 30%. Чого не було ще 2-3 роки тому. Розумію, що проблеми Африки українцям до лампади, але сама тенденція не радує.
В ібіпті не був кілька років, цікаво, як вони ставляться до зелених.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:40
До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:43
Investor_K написав:
До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
щира посмішка й дисконт 50%
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Shaman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
щира посмішка й дисконт 50%
Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.
про всяк випадок - це був жарт.
у нас є агент в Африці - нехай розвідає
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Shaman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 13:21
Investor_K написав:
До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
Чаевые берут с удовольствием.
Кстати пр чаевые. Многие наши хотят отдыхать в отелях Египта, Турции без русни, но с европейцами. Тогда надо привыкать, что те же немцы, норвежцы, фины и т.д. дают многим чаевые и их любит обсл. персонал и бежит к ним с улыбкой. А у нас в мозгах логика - так я же оплатил за всё включено..., почему обсл. персонал не дождёшься...
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:11
Shaman написав:
про всяк випадок - це був жарт.
у нас є агент в Африці - нехай розвідає
Щоб ви розуміли рівень, не брали зелені долари в центральному банку країни
в столиці Пд. Судану місто Джуба. А сині поміняли на місцеві гроші буквально без будь-яких чеків чи папірців.
Там нема закону. Якщо це вигідно , є куди подіти потім, то купюру візьмуть. Якщо нема куди подіти, то вимагати дотримуватись закону і прийняти нема сенсу.
Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви.
Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))
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Hotab
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Додано: Нед 17 вер, 2023 14:19
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
щира посмішка й дисконт 50%
Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.
ще один жарт. в декількох країнах Африки десь не в столиці й долари, й євро приймають люди з автоматами чи просто з мачете взагалі без курсу. якщо знайдуть ще, ще раз приймуть.
напівсумний такий жарт. приклад Зімбабве нікого не вчить. вже скільки - 6 країн Західної Африки вже теж хочуть скинути "бремя белого человека"? тому гадаю краще на практиці не перевіряти, як воно з Євро в Африці, Європи вистачить...
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Shaman
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