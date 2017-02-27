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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10781107821078310784

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 11:57

Qwerty ,

Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще…


Раніше також вважав, що ніякої різниці в яких купюрах бути - нема. Проте зараз змушений констатувати, що чимало африканських країн повністю відмовились від обігу біло-зелених сотень. Не приймають в обмінках зовсім, в банках з посмішкою і дисконтом в 30%. Чого не було ще 2-3 роки тому. Розумію, що проблеми Африки українцям до лампади, але сама тенденція не радує.

В ібіпті не був кілька років, цікаво, як вони ставляться до зелених.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:38

  Hotab написав:Qwerty ,

Знаток, вчора я міняв ого-го яку суму!!! І зелені і сині, і білі взяли по одному курсу 38-17 і просили приносити ще…


Раніше також вважав, що ніякої різниці в яких купюрах бути - нема. Проте зараз змушений констатувати, що чимало африканських країн повністю відмовились від обігу біло-зелених сотень. Не приймають в обмінках зовсім, в банках з посмішкою і дисконтом в 30%. Чого не було ще 2-3 роки тому. Розумію, що проблеми Африки українцям до лампади, але сама тенденція не радує.

В ібіпті не був кілька років, цікаво, як вони ставляться до зелених.

Це повідомлення змінює світогляд
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:40

До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:43

  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:03

  Shaman написав:
  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D

Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D

Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.

про всяк випадок - це був жарт. :oops:

у нас є агент в Африці - нехай розвідає ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:21

  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

Чаевые берут с удовольствием. :P
Кстати пр чаевые. Многие наши хотят отдыхать в отелях Египта, Турции без русни, но с европейцами. Тогда надо привыкать, что те же немцы, норвежцы, фины и т.д. дают многим чаевые и их любит обсл. персонал и бежит к ним с улыбкой. А у нас в мозгах логика - так я же оплатил за всё включено..., почему обсл. персонал не дождёшься...
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:11

  Shaman написав:
про всяк випадок - це був жарт. :oops:

у нас є агент в Африці - нехай розвідає ;)

Щоб ви розуміли рівень, не брали зелені долари в центральному банку країни в столиці Пд. Судану місто Джуба. А сині поміняли на місцеві гроші буквально без будь-яких чеків чи папірців.
Там нема закону. Якщо це вигідно , є куди подіти потім, то купюру візьмуть. Якщо нема куди подіти, то вимагати дотримуватись закону і прийняти нема сенсу.
Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви.
Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:19

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D

Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.

ще один жарт. в декількох країнах Африки десь не в столиці й долари, й євро приймають люди з автоматами чи просто з мачете взагалі без курсу. якщо знайдуть ще, ще раз приймуть.

напівсумний такий жарт. приклад Зімбабве нікого не вчить. вже скільки - 6 країн Західної Африки вже теж хочуть скинути "бремя белого человека"? тому гадаю краще на практиці не перевіряти, як воно з Євро в Африці, Європи вистачить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:38

  DmitryZP написав:
  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Холяве не читать, дуже прошу

Ти пропонуєш розумній людині, добровольцу, патріоту, Воїну не читати? Та кому ти тут потрібен, щоб таку нікчему читати! :twisted:


То місцева чудасія - із трафаретом долари міряє. Ще й на повідомлення скаржиться щоб їх підчищали... образливий

Тепер от дійшов до фінансових порад з ОВДП - опікується збитками людей які мають гроші і самостійно вирішують як ними користуватися



це ти чудасія
геометричні розміри банкнот перевіряють всі більш менш сучасні та недешеві детектори
Yuri_61
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