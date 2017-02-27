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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10782107831078410785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви.
Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))

Каруселі нема? А то понаїдуть наші.
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року
Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/

Це 50-тисячники так виносять?
Рецепт як лікувати вже апробований.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:05

Yuri_61 я тебе не знаю що ти мені тикаєш

якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10 тому для мене люди із трафаретами чудасії
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:07

  DmitryZP написав:Yuri_61 я тебе не знаю що ти мені тикаєш

якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10 тому для мене люди із трафаретами чудасії

а пачку слабо? :lol:
Shaman
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