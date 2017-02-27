RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10782107831078410785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
14%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви.
Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))

Каруселі нема? А то понаїдуть наші.
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року
Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/

Це 50-тисячники так виносять?
Рецепт як лікувати вже апробований.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:05

Yuri_61 я тебе не знаю що ти мені тикаєш

якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10 тому для мене люди із трафаретами чудасії
DmitryZP
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:07

  DmitryZP написав:Yuri_61 я тебе не знаю що ти мені тикаєш

якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10 тому для мене люди із трафаретами чудасії

а пачку слабо? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4265
З нами з: 29.09.19
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:26

Shaman із трафаретом? звісно слабо

мені комфортніше купувати сумами до 100к грн, але то вже звичка :) бо зараз зняти за 1 раз у банку можна не більше 100к, тож щоб набрати на пачку потрібно 4 дні знімати, тобто немає сенсу скирдувати і потім за один раз купувати... та й стоячи біля обмінки або каси банку перераховувати 10к не камільфо
DmitryZP
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:46

  Ой+ написав:
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року
Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/

То останні місяці як раз доляр нумізматичних років з часів Кравчука і Кучми із резервів і загашників, що худнуть НБУ вигрібає.
Прораб
 
Повідомлень: 882
З нами з: 02.03.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:26

  Shaman написав:
  DmitryZP написав:якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10

а пачку слабо? :lol:
льогко :mrgreen:
3D-трафарет на пачку
flysoulfly
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10782107831078410785
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3313, 3314, 3315
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33149 36348465
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 вер, 2023 17:45
Дюрі-бачі
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22933166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12968707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.