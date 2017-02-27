Hotab написав:Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви. Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))
Каруселі нема? А то понаїдуть наші.
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів. З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/
Це 50-тисячники так виносять? Рецепт як лікувати вже апробований.
якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10 тому для мене люди із трафаретами чудасії
DmitryZP написав:Yuri_61 я тебе не знаю що ти мені тикаєш
якщо якийсь олень буде із трафаретом обміряти 10 банкнот я навіть не знаю що йому скажуть... якщо цей олень купує одну банкноту то це мабуть нормально - я купую за один раз від 10 тому для мене люди із трафаретами чудасії
мені комфортніше купувати сумами до 100к грн, але то вже звичка бо зараз зняти за 1 раз у банку можна не більше 100к, тож щоб набрати на пачку потрібно 4 дні знімати, тобто немає сенсу скирдувати і потім за один раз купувати... та й стоячи біля обмінки або каси банку перераховувати 10к не камільфо
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів. З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/
То останні місяці як раз доляр нумізматичних років з часів Кравчука і Кучми із резервів і загашників, що худнуть НБУ вигрібає.