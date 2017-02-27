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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10782107831078410785>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 89
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
13%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:03

  Shaman написав:
  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D

Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D

Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.

про всяк випадок - це був жарт. :oops:

у нас є агент в Африці - нехай розвідає ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:21

  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

Чаевые берут с удовольствием. :P
Кстати пр чаевые. Многие наши хотят отдыхать в отелях Египта, Турции без русни, но с европейцами. Тогда надо привыкать, что те же немцы, норвежцы, фины и т.д. дают многим чаевые и их любит обсл. персонал и бежит к ним с улыбкой. А у нас в мозгах логика - так я же оплатил за всё включено..., почему обсл. персонал не дождёшься...
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:11

  Shaman написав:
про всяк випадок - це був жарт. :oops:

у нас є агент в Африці - нехай розвідає ;)

Щоб ви розуміли рівень, не брали зелені долари в центральному банку країни в столиці Пд. Судану місто Джуба. А сині поміняли на місцеві гроші буквально без будь-яких чеків чи папірців.
Там нема закону. Якщо це вигідно , є куди подіти потім, то купюру візьмуть. Якщо нема куди подіти, то вимагати дотримуватись закону і прийняти нема сенсу.
Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви.
Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 14:19

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?

щира посмішка й дисконт 50% :D

Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.

ще один жарт. в декількох країнах Африки десь не в столиці й долари, й євро приймають люди з автоматами чи просто з мачете взагалі без курсу. якщо знайдуть ще, ще раз приймуть.

напівсумний такий жарт. приклад Зімбабве нікого не вчить. вже скільки - 6 країн Західної Африки вже теж хочуть скинути "бремя белого человека"? тому гадаю краще на практиці не перевіряти, як воно з Євро в Африці, Європи вистачить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви.
Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))

Каруселі нема? А то понаїдуть наші.
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року
Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/

Це 50-тисячники так виносять?
Рецепт як лікувати вже апробований.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:46

  Ой+ написав:
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року
Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/

То останні місяці як раз доляр нумізматичних років з часів Кравчука і Кучми із резервів і загашників, що худнуть НБУ вигрібає.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:55

  DmitryZP написав:Shaman . та й стоячи біля обмінки або каси банку перераховувати 10к не камільфо

У деяких банках є каса перерахунку , кімната перерахунку чи щось типу того, для великих сум та/або віп клієнтів , в деяких банків є такі ж відділення для віп клієнтів.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 08:30

yama так, є таке. Але по перше якщо туди зайшов клієнт то для певних людей це є сигнал. А по друге тоді вже клієнт обмежений кількістю пунктів обміну. Простіше обмін робити у звичайних пунктах і на умовно невеликі суми. Щоб не потрапити у новини де з авто у Києві витягли сумку зупинивши посеред вулиці і розбивши скло
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 08:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

подскажите, в каких банках лучший курс покупки доллара б/н в пределах лимита?
Олежан
 
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