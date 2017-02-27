Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
Чаевые берут с удовольствием. Кстати пр чаевые. Многие наши хотят отдыхать в отелях Египта, Турции без русни, но с европейцами. Тогда надо привыкать, что те же немцы, норвежцы, фины и т.д. дают многим чаевые и их любит обсл. персонал и бежит к ним с улыбкой. А у нас в мозгах логика - так я же оплатил за всё включено..., почему обсл. персонал не дождёшься...
Щоб ви розуміли рівень, не брали зелені долари в центральному банку країни в столиці Пд. Судану місто Джуба. А сині поміняли на місцеві гроші буквально без будь-яких чеків чи папірців. Там нема закону. Якщо це вигідно , є куди подіти потім, то купюру візьмуть. Якщо нема куди подіти, то вимагати дотримуватись закону і прийняти нема сенсу. Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви. Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))
Investor_K написав:До речі. А як з прийомом євро в африканських країнах?
щира посмішка й дисконт 50%
Та ну. Я ще 10 років тому на Філіппінах здавав без проблем. Африка ближче.
ще один жарт. в декількох країнах Африки десь не в столиці й долари, й євро приймають люди з автоматами чи просто з мачете взагалі без курсу. якщо знайдуть ще, ще раз приймуть.
напівсумний такий жарт. приклад Зімбабве нікого не вчить. вже скільки - 6 країн Західної Африки вже теж хочуть скинути "бремя белого человека"? тому гадаю краще на практиці не перевіряти, як воно з Євро в Африці, Європи вистачить...
Hotab написав:Та і взагалі, інтернет каже, що курс 130 місцевих за долар, але всюди міняють долар на 1000 місцевих. Як це працює - я не маю уяви. Може якщо вимагати прийняти євро , чи зелену сотку, то дадуть по офіційному і йди собі)))
Каруселі нема? А то понаїдуть наші.
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів. З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/
Це 50-тисячники так виносять? Рецепт як лікувати вже апробований.
Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів. З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив – 195,88 млн доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/17/704406/
То останні місяці як раз доляр нумізматичних років з часів Кравчука і Кучми із резервів і загашників, що худнуть НБУ вигрібає.
yama так, є таке. Але по перше якщо туди зайшов клієнт то для певних людей це є сигнал. А по друге тоді вже клієнт обмежений кількістю пунктів обміну. Простіше обмін робити у звичайних пунктах і на умовно невеликі суми. Щоб не потрапити у новини де з авто у Києві витягли сумку зупинивши посеред вулиці і розбивши скло