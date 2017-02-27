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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10782107831078410785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 89
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
13%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:48

  Олежан написав:подскажите, в каких банках лучший курс покупки доллара б/н в пределах лимита?
все тут
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Каруселі нема? А то понаїдуть наші.

130 це курс покупки у залітних туристів і курс продажі "для своїх". Для решти 1000.
А щоб запустити карусель для пересічна потрібна валюта для її живлення. Це нам дають по 3 млрд/міс., в переважної більшості країн такої халяви нема.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46

Все буде добре!©

А я ласкаво прошу всіх на військову гілку! ;)

Напад росії і білорусі на Україну
  Успіх написав:Не знаю, як Бобюа, Бандерлогу, Фрізу і іншим, які на фронті - а от мені, настрої форумчан і головне їхнє прозрівання тут - починає подобатись! :D
Коли по-трошки тиловикам починає підгорати саме в них - тоді(аж тепер?) починають прозрівати!)))

1. А то ти їм кажеш - що в нас "нема терміну, на який призвали"!
Вони кажуть: "Та воюйте, не скигліть... - вас годують/одягають і зарплати/премії нікуясові! Тож, можете воювати і 25р!"
2. Коли їм кажеш: "Давайте по черзі - рік-два - ми на фронті, рік-два - ви."
Вони кажуть: "Це ви народжені для війни - а ми не вміємо/не хочемо... - нам краще лише з дивану вас повчати."
3. Коли їм кажеш: "Тут далеко не молоді Шварценеггери, а прості трактористи/баристи 40-50+ з купами болячок..."
Вони кажуть: "Та ми ще більше не здорові... - бо в спортзалах лише два підходи робимо до штанги, а хотілось би робити чотири!"))
І так далі в схожому ключі...

І от тепер, коли "свято наближається" саме для них - то ЧОМУСЬ починають скиглити ;)
А що, все як по Т.Г. Шевченку:
"Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, злої!"

Ну от вам(раз ви не хотіли "по-доброму) і дають "злої, злої!" ;)
В недалекому майбутньому:
- електронні повістки
- блокування всіх разунків ухилянтів як тутешніх, так і закордонних
- пакування і доставка в ТЦК злісних ухилянтів
- більшість "не придатних" - зроблять "придатними/вилікують"))
Ну і ще щось придумають, якщо цього буде мало ;)

Що, вже не так весело, як з дивану приколюватись і повчати військових?

А я, і Бобюа - вам неодноразово казали, що "Ну не може бути так - що одні на фронті "нон-стоп/24/7 і БЕЗТЕРМІНОВО!!! А інші по тилах "втомлені піднімати штанги і їсти круасани!"
Ми казали, що "маєте бути свідомі!!! І розуміти військових!"

Казали ж вам(ще рік тому!!!)
- "Робіть з цим всім щось!"
- "Пишіть петиції/звертайтесь у всі інстанцій/дзоніть у всі дзвони..."

Так ні ж!
Ви лише приколювались і думали, що вас це не зачепить!

Тож, шановні ухилянти пані та панове!))
Все буде добре!😁
Все буде Україна!
І у вас буде шанс показати, як треба дійти до кордонів 91го!😁

Слава Україні!!!

п.с.
А що - раз не можна за 1,5р "дембельнути" нас, то давайте сюди Песікота, Будівельника з його синами, Василя з Рівного, Флер з чоловіком(якого тут швидко вилікують/зроблять придатним), Стм, Хотаба також(некуй по Африці лЬОнтати/заробляти бабло, коли РІДНА НЕНЬКА УКРАЇНА у вогні/потребує допомоги!!!) - тепер моя черга буде їх повчати/вчити, як правильно носити "кабани", падати на землю швидше, ніж прилітає поруч снаряд... і, взагалі, "розслаблятись на цьому фронтовОму курорті"!😁😁😁

Ехххххххх - аж вже засвербіла рука написати свою бригаду, дивізіон(номер батареї то і так знаєте) - якби ж то точно знати, що саме в твою батарею направлять саме цих вищезгаданих персонажів! 😁
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46

Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).

Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:

2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.

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