Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 вер, 2023 09:48
Олежан написав:
подскажите, в каких банках лучший курс покупки доллара б/н в пределах лимита?
все
тут
flysoulfly
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Додано: Пон 18 вер, 2023 10:08
Ой+ написав:
Каруселі нема? А то понаїдуть наші.
130 це курс покупки у залітних туристів і курс продажі "для своїх". Для решти 1000.
А щоб запустити карусель для пересічна потрібна валюта для її живлення. Це нам дають по 3 млрд/міс., в переважної більшості країн такої халяви нема.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46
Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).
Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит: 2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%), 2024 год — 21 852 гривен (+20,6%), 2025 год — 25 645 гривен (+17,4), 2026 год — 29 625 гривен (+15,5%) При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться: 2023 год — 16,0%, 2024 год — 9,8%, 2025 год — 9,8%, 2026 год — 6,2%. Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.
Xenon
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Додано: Пон 18 вер, 2023 11:36
Xenon написав:
Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).
Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит: 2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%), 2024 год — 21 852 гривен (+20,6%), 2025 год — 25 645 гривен (+17,4), 2026 год — 29 625 гривен (+15,5%) При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться: 2023 год — 16,0%, 2024 год — 9,8%, 2025 год — 9,8%, 2026 год — 6,2%. Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.
Не враховано коефіцієнт похибки - термін активних бойових дій,термін отримання грантів, кількість працюючих офіційно до кількості пенсіонерів
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Додано: Пон 18 вер, 2023 12:51
Як внести долар в тумбу приватбанку без комісії? Раніше писали про приват вклад, це існує?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 12:59
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