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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10782107831078410785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 89
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
13%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:48

  Олежан написав:подскажите, в каких банках лучший курс покупки доллара б/н в пределах лимита?
все тут
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Каруселі нема? А то понаїдуть наші.

130 це курс покупки у залітних туристів і курс продажі "для своїх". Для решти 1000.
А щоб запустити карусель для пересічна потрібна валюта для її живлення. Це нам дають по 3 млрд/міс., в переважної більшості країн такої халяви нема.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46

Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).

Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:

2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:36

Похибка

  Xenon написав:
Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).

Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:

2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.


Не враховано коефіцієнт похибки - термін активних бойових дій,термін отримання грантів, кількість працюючих офіційно до кількості пенсіонерів
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як внести долар в тумбу приватбанку без комісії? Раніше писали про приват вклад, це існує?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:59

sergey_sryvkin Так.
Ltava
 
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