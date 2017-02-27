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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10782107831078410785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 89
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
23
38,00-38,50
26%
23
38,50-39,00
13%
12
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
2%
2
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:48

  Олежан написав:подскажите, в каких банках лучший курс покупки доллара б/н в пределах лимита?
все тут
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Каруселі нема? А то понаїдуть наші.

130 це курс покупки у залітних туристів і курс продажі "для своїх". Для решти 1000.
А щоб запустити карусель для пересічна потрібна валюта для її живлення. Це нам дають по 3 млрд/міс., в переважної більшості країн такої халяви нема.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46

Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).

Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:

2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:36

Похибка

  Xenon написав:
Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).

Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:

2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.


Не враховано коефіцієнт похибки - термін активних бойових дій,термін отримання грантів, кількість працюючих офіційно до кількості пенсіонерів
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як внести долар в тумбу приватбанку без комісії? Раніше писали про приват вклад, це існує?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:59

sergey_sryvkin Так.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:53

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался, был небольшой возврат. Также на одну ночь был выдан суточный рефинанс в размере 1 млн.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.02 млрд. грн. (неделей ранее 0).

Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 1.916 млрд. грн. (неделей ранее 4.702 млрд. грн.).

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 32.245 млрд. грн. (неделей ранее 11.163 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 34.181 млрд. грн, (неделей ранее 15.865 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1175.197 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 463.794 млрд. грн. (неделей ранее 481.593 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 18.147 млрд. грн. (неделей ранее 20.516 млрд. грн.)

За неделю было обналичено 3.477 млрд. грн. (неделей ранее 0.786 млрд. грн.)

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,05;
Продал – 873,11.
Объем рекордный с начала года. К сожалению, теперь это не похоже на ситуативный перекос - объемы интервенций были одинаково высокими всю неделю. Та же тенденция видна и по клиентским заявкам. Похоже, это уже валютная осень.
Но есть в этом и положительный момент - за счет увеличения объема интервенций существенно сократилась сверхликвидность банковской системы.

Баланс казначейства выглядит оптимистично уже далеко не первую неделю, можно даже поверить в увеличение доходов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:59

  Сибарит написав:
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,05;
Продал – 873,11.
Объем рекордный с начала года. К сожалению, теперь это не похоже на ситуативный перекос - объемы интервенций были одинаково высокими всю неделю. Та же тенденция видна и по клиентским заявкам. Похоже, это уже валютная осень.
Но есть в этом и положительный момент - за счет увеличения объема интервенций существенно сократилась сверхликвидность банковской системы.

Баланс казначейства выглядит оптимистично уже далеко не первую неделю, можно даже поверить в увеличение доходов.

Доброго дня.
Мені здається, що об'єм інтервенцій нормальний, якщо взяти результат за 2 тижні, просто на цьому тижні прибули покупці з минулого тижня, які по якимось причинам просто не задовільнили власні бажання тиждень і більше назад.
Плюс деяких гравців налякали розмови голови НБУ на черговому брифінгу, який висловився щодо подальшої валютної лібералізації і майбутньої відвязки від політикі фіксованого валютного курса.
Як казав ДС, нічого поки не зрозуміло, но багато операторів вирішило, що сало треба переховати))
Гадаю, що нічого буремного і страшного не сталося за минулий тиждень, усі буйні і полохливі заспокоїлися, тому вангую, що на цьому тижні НБУ зменшить чистий продаж валюти до звичайних 500-600 лямів.
По готівці, впевнено зростаєм, продаж від 38.40 і вище, кажуть люди стало трохи проблематично купити валюту в банках, або не кондиція, або просто немає)))
somilitark
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