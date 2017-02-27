Додано: Пон 18 вер, 2023 13:53

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался, был небольшой возврат. Также на одну ночь был выдан суточный рефинанс в размере 1 млн.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.02 млрд. грн. (неделей ранее 0).



Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 1.916 млрд. грн. (неделей ранее 4.702 млрд. грн.).



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 32.245 млрд. грн. (неделей ранее 11.163 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 34.181 млрд. грн, (неделей ранее 15.865 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1175.197 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 463.794 млрд. грн. (неделей ранее 481.593 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 18.147 млрд. грн. (неделей ранее 20.516 млрд. грн.)



За неделю было обналичено 3.477 млрд. грн. (неделей ранее 0.786 млрд. грн.)



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,05;

Продал – 873,11.

Объем рекордный с начала года. К сожалению, теперь это не похоже на ситуативный перекос - объемы интервенций были одинаково высокими всю неделю. Та же тенденция видна и по клиентским заявкам. Похоже, это уже валютная осень.

Но есть в этом и положительный момент - за счет увеличения объема интервенций существенно сократилась сверхликвидность банковской системы.



Баланс казначейства выглядит оптимистично уже далеко не первую неделю, можно даже поверить в увеличение доходов.