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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46
Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).
Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:
2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)
При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:
2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 11:36
Xenon написав:
Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (зарегистрированный под № 10000).
Согласно документу, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:
2023 год — 18 118 гривен (рост на 22%),
2024 год — 21 852 гривен (+20,6%),
2025 год — 25 645 гривен (+17,4),
2026 год — 29 625 гривен (+15,5%)
При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции, напротив, будет снижаться:
2023 год — 16,0%,
2024 год — 9,8%,
2025 год — 9,8%,
2026 год — 6,2%.
Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальным зарплатам.
Не враховано коефіцієнт похибки - термін активних бойових дій,термін отримання грантів, кількість працюючих офіційно до кількості пенсіонерів
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Додано: Пон 18 вер, 2023 12:51
Як внести долар в тумбу приватбанку без комісії? Раніше писали про приват вклад, це існує?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 12:59
sergey_sryvkin Так.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:53
На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался, был небольшой возврат. Также на одну ночь был выдан суточный рефинанс в размере 1 млн.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.02 млрд. грн. (неделей ранее 0).
Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 1.916 млрд. грн. (неделей ранее 4.702 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 32.245 млрд. грн. (неделей ранее 11.163 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 34.181 млрд. грн, (неделей ранее 15.865 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1175.197 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 463.794 млрд. грн. (неделей ранее 481.593 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 18.147 млрд. грн. (неделей ранее 20.516 млрд. грн.)
За неделю было обналичено 3.477 млрд. грн. (неделей ранее 0.786 млрд. грн.)
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,05;
Продал – 873,11.
Объем рекордный с начала года. К сожалению, теперь это не похоже на ситуативный перекос - объемы интервенций были одинаково высокими всю неделю. Та же тенденция видна и по клиентским заявкам. Похоже, это уже валютная осень.
Но есть в этом и положительный момент - за счет увеличения объема интервенций существенно сократилась сверхликвидность банковской системы.
Баланс казначейства выглядит оптимистично уже далеко не первую неделю, можно даже поверить в увеличение доходов.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:59
Сибарит написав:
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,05;
Продал – 873,11.
Объем рекордный с начала года. К сожалению, теперь это не похоже на ситуативный перекос - объемы интервенций были одинаково высокими всю неделю. Та же тенденция видна и по клиентским заявкам. Похоже, это уже валютная осень.
Но есть в этом и положительный момент - за счет увеличения объема интервенций существенно сократилась сверхликвидность банковской системы.
Баланс казначейства выглядит оптимистично уже далеко не первую неделю, можно даже поверить в увеличение доходов.
Доброго дня.
Мені здається, що об'єм інтервенцій нормальний, якщо взяти результат за 2 тижні, просто на цьому тижні прибули покупці з минулого тижня, які по якимось причинам просто не задовільнили власні бажання тиждень і більше назад.
Плюс деяких гравців налякали розмови голови НБУ на черговому брифінгу, який висловився щодо подальшої валютної лібералізації і майбутньої відвязки від політикі фіксованого валютного курса.
Як казав ДС, нічого поки не зрозуміло, но багато операторів вирішило, що сало треба переховати))
Гадаю, що нічого буремного і страшного не сталося за минулий тиждень, усі буйні і полохливі заспокоїлися, тому вангую, що на цьому тижні НБУ зменшить чистий продаж валюти до звичайних 500-600 лямів.
По готівці, впевнено зростаєм, продаж від 38.40 і вище, кажуть люди стало трохи проблематично купити валюту в банках, або не кондиція, або просто немає)))
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:28
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.09.2023...........19.09.2023
дата розрахунку...............15.09.2023............18.09.2023
Євро..................................38,9602.................38,9931...+0.08%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0663 (вчера 1.0654)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.30 (вчера 105.31).
С пятницы полный штиль.
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Да, в среднем за 2 недели выходим на верхнюю границу привычного диапазона.
Абсолютно согласен с тем, что это не катастрофа. В конце концов, повышение спроса на валюту осенью мы наблюдаем много лет. Уровень резервов и валютных поступлений такие интервенции проводить позволяет.
У меня была мысль, что многие не захотели заниматься валютными операциями после выходного в США, но очень ровные результаты всю неделю не похожи на реализацию отложенного спроса. Да и смысл играть в такие игры при фиксированном курсе.
Перепрятать сало сейчас не очень получится - покупка валюты несколько ограничена. Если уж искать простое объяснение, я бы грешил на закупку энергоносителей. Наметившийся рост цен заставляет спешить.
Рост на наличке вполне закономерен - среди операций физиков уже несколько недель наблюдается перекос в сторону спроса. И здесь тоже ситуация соответствует сезону. Со дня на день жду статистику о поставках наличной валюты.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:39
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50
США прислало грант на полторалярда долларов. Это по 50 баксов на каждого. Какие 38.50 Мы зимой даже 40 не увидим. А ЗВР достигнут 50 лярдов.
Які 38,50?! Ось на продаж вже 38,55, на купівлю 38,35…. А я був здав нормальну суму по 38-17…. Ех, не дочекався декілька днів… Думаю завтра 38-50 буде на прийом…
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:45
Ltava написав:sergey_sryvkin
Так.
Як і де цей приватвклад відкрити? У валюті.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:46
Qwerty написав: Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50
США прислало грант на полторалярда долларов. Это по 50 баксов на каждого. Какие 38.50 Мы зимой даже 40 не увидим. А ЗВР достигнут 50 лярдов.
Які 38,50?! Ось на продаж вже 38,55, на купівлю 38,35…. А я був здав нормальну суму по 38-17…. Ех, не дочекався декілька днів… Думаю завтра 38-50 буде на прийом…
1996 37,00-38,00
2001 38,40-38,55
2009 38,55-38,70
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