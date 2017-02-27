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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:56
vitaliiangel написав: prodigy написав: vitaliiangel написав:
валютообмен это зрада
писали, що має бути соромно висловлювати радість
від
вдалого валютообміну під час війни і все
(решта, про заздрість (ceнс)-це хибні думки
Стыдно когда делаешь что то неприличное. Валютообмен точно неприличное занятие? Любой радостью нужно делиться, чтобы умножать позитив, которого на форуме почти не осталось.
Если кого то позитив раздражает, это такой же диагноз, как бабушек раздражают молоденькие девушки с красивой фигурой. Что про таких говорят знаете?
не хотел дискутировать...
Валютообмен точно неприличное занятие? Нет, но достойным подражания для детей-
это занятие не назовешь. Так понятно?
если доживете до 70-75лет, для вас персональной радостью будет опорожниться качественно с утра. Можете делиться своей радостью в кругу семьи.
Такая же польза для форума от вашей радости валютообмена (пишите подобным себе в личку.
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prodigy
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................17.11.2023...........20.11.2023
дата розрахунку..................16.11.2023............17.11.2023
Євро.....................................39,3054.................39,2582
Долар США..........................36,2496.................36,1394...-0.3%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.11.2023......................36,1704
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0863 (вчера 1.0843) +0.18%
Сегодня сессия началась с интенсивного укрепления гривны.
Справочный курс потерял по сравнению с действующим официальным почти 8 копеек.
Официальный курс получился ниже еще на 3 с хвостиком копейки.
За сессию гривну укрепили на 11 копеек.
Волатильность гривны сегодня превысила волатильность евро, что случается нечасто.
Обороты, похоже, вернулись к норме.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.13 (вчера 104.50)
Вчера во второй половине дня доллар немного снизился, вплотную приблизившись к достигнутому во вторник минимуму. Ночью вернулся на прежний уровень, а утром снова опустился к минимальным значениям вчерашнего вечера.
В целом, ситуацию можно расценивать как боковик, продолжающийся с вечера вторника.
В среду соотношение клиентских заявок приблизилось к привычному. Небольшой избыток спроса можно считать реакцией на события вторника. Дефицит валюты по этим заявкам был примерно вдвое меньше, чем объем интервенций. Существенная часть спроса пришлась на банки.
Вчера объем интервенций упал до 100 млн, что можно считать очень скромным. Впрочем, это скорее следствие малых оборотов, чем улучшения баланса.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:46
prodigy написав:
если доживете до 70-75лет, для вас персональной радостью будет опорожниться качественно с утра
я так понимаю на валютной ветке вам про это хотелось бы читать? Зачем то вы обозначили именно этот пример, хотя в отличии от валютообмена он оффтопный. Кроме того, вам не обязательно меня читать.
prodigy написав:
Нет, но достойным подражания для детей-
это занятие не назовешь. Так понятно?
список достойных занятий есть? Если нет, не начинайте этот разговор, потому когда я его (список) попрошу, ответить вам будет нечем. Думайте на 2 шага вперёд.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:11
vitaliiangel написав: prodigy написав:
если доживете до 70-75лет, для вас персональной радостью будет опорожниться качественно с утра
я так понимаю на валютной ветке вам про это хотелось бы читать? Зачем то вы обозначили именно этот пример, хотя в отличии от валютообмена он оффтопный. Кроме того, вам не обязательно меня читать.
prodigy написав:
Нет, но достойным подражания для детей-
это занятие не назовешь. Так понятно?
список достойных занятий есть? Если нет, не начинайте этот разговор, потому когда я его (список) попрошу, ответить вам будет нечем. Думайте на 2 шага вперёд.
Кожен пише про що болить, один про алкозалежність, інший з Африки ганьбить клуб 50К, ще один про проблеми з кріслом.
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