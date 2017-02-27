Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:35

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...................17.11.2023...........20.11.2023

дата розрахунку..................16.11.2023............17.11.2023

Євро.....................................39,3054.................39,2582

Долар США..........................36,2496.................36,1394...-0.3%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

17.11.2023......................36,1704



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0863 (вчера 1.0843) +0.18%



Сегодня сессия началась с интенсивного укрепления гривны.

Справочный курс потерял по сравнению с действующим официальным почти 8 копеек.

Официальный курс получился ниже еще на 3 с хвостиком копейки.

За сессию гривну укрепили на 11 копеек.

Волатильность гривны сегодня превысила волатильность евро, что случается нечасто.

Обороты, похоже, вернулись к норме.



Индекс доллара DXY в 15-00 104.13 (вчера 104.50)

Вчера во второй половине дня доллар немного снизился, вплотную приблизившись к достигнутому во вторник минимуму. Ночью вернулся на прежний уровень, а утром снова опустился к минимальным значениям вчерашнего вечера.

В целом, ситуацию можно расценивать как боковик, продолжающийся с вечера вторника.



В среду соотношение клиентских заявок приблизилось к привычному. Небольшой избыток спроса можно считать реакцией на события вторника. Дефицит валюты по этим заявкам был примерно вдвое меньше, чем объем интервенций. Существенная часть спроса пришлась на банки.

Вчера объем интервенций упал до 100 млн, что можно считать очень скромным. Впрочем, это скорее следствие малых оборотов, чем улучшения баланса.