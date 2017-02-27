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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10958109591096010961

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 99
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
28%
28
38,00-38,50
24%
24
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:27

  flysoulfly написав:к 2025му упадет

Гораздо раньше.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:59

  75stasstas75 написав:
  flysoulfly написав:к 2025му упадет

Гораздо раньше.
оф.курс упадет итого на 30-50 копеек? - да?
легко, хоть с понедельника. И затем еще годик без таких падений вообще. :)
Всьо в руках НБУ. Пока в руках. И не думаю, что за год они контроль за ситуацией из рук выпустят.
Перед выборами никто девальвацию не проводит. Будут ли в Украине в 2024 выборы? Тут никто не знает. Пока 50/50.
США во время своей жесточайшей Гражданской войны выборы проводили... А здесь даже диджитализация...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:25

  yama написав:https://ibb.co/NpCP72Z

B2 самые распространенные , в райфе эмисионные E5, F6, G7 :D :D :D :D :D
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чё так евро крепчает? Только хотел в ТАС под депо взять и тут на тебе (
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:56

EURUSD 1.09

EURUSD 1.09
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:17

Andrey2512
как любил повторять ДС - это не евро крепчает, а доллар падает...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:54

  чик написав:Andrey2512
как любил повторять ДС - это не евро крепчает, а доллар падает...

Ну и пусть зато прозрачней свет. Мы же в Европе живем
Investor_K
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