|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:27
flysoulfly написав:
к 2025му упадет
Гораздо раньше.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:59
75stasstas75 написав: flysoulfly написав:
к 2025му упадет
Гораздо раньше.
оф.курс упадет итого на 30-50 копеек? - да?
легко, хоть с понедельника. И затем еще годик без таких падений вообще.
Всьо в руках НБУ. Пока в руках. И не думаю, что за год они контроль за ситуацией из рук выпустят.
Перед выборами никто девальвацию не проводит. Будут ли в Украине в 2024 выборы? Тут никто не знает. Пока 50/50.
США во время своей жесточайшей Гражданской войны выборы проводили... А здесь даже диджитализация...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3684
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1327 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:45
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4532
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8863 раз.
- Подякували: 1030 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:25
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:32
Чё так евро крепчает? Только хотел в ТАС под депо взять и тут на тебе (
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:56
EURUSD 1.09
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33147
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1553 раз.
- Подякували: 2720 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:17
Andrey2512
как любил повторять ДС - это не евро крепчает, а доллар падает...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7373
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6321 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 лис, 2023 01:54
чик написав:Andrey2512
как любил повторять ДС - это не евро крепчает, а доллар падает...
Ну и пусть зато прозрачней свет. Мы же в Европе живем
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9320
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33391
|36462177
|
П'ят 17 лис, 2023 12:23
чик
|
|1865
|13015947
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|22981136
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|