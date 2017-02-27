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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10959109601096110962>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 101
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
30%
30
38,00-38,50
24%
24
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:27

  flysoulfly написав:к 2025му упадет

Гораздо раньше.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:59

  75stasstas75 написав:
  flysoulfly написав:к 2025му упадет

Гораздо раньше.
оф.курс упадет итого на 30-50 копеек? - да?
легко, хоть с понедельника. И затем еще годик без таких падений вообще. :)
Всьо в руках НБУ. Пока в руках. И не думаю, что за год они контроль за ситуацией из рук выпустят.
Перед выборами никто девальвацию не проводит. Будут ли в Украине в 2024 выборы? Тут никто не знает. Пока 50/50.
США во время своей жесточайшей Гражданской войны выборы проводили... А здесь даже диджитализация...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://ibb.co/NpCP72Z
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:25

  yama написав:https://ibb.co/NpCP72Z

B2 самые распространенные , в райфе эмисионные E5, F6, G7 :D :D :D :D :D
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чё так евро крепчает? Только хотел в ТАС под депо взять и тут на тебе (
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:56

EURUSD 1.09

EURUSD 1.09
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:17

Andrey2512
как любил повторять ДС - это не евро крепчает, а доллар падает...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:54

  чик написав:Andrey2512
как любил повторять ДС - это не евро крепчает, а доллар падает...

Ну и пусть зато прозрачней свет. Мы же в Европе живем
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 10:27

коротко о главном

У банківській системі станом на листопад 2023 року вільна ліквідність становить близько 700 млрд грн.

в позабанківському обігу знаходиться $116 млрд готівкової іноземної валюти.

Загалом за 2022-2023 рр. (станом на 9 листопада цього року) Україна отримала $66,5 млрд валової міжнародної допомоги, з якої $27,3 млрд (41%) складають гранти. А за дев’ять місяців 2023 р. отримано $32 млрд допомоги, з якої лише близько 30% – грантова. З міркувань боргової стійкості ця частка є недостатньою.

Найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США.

Кредит від Франції, отриманий Україною у листопаді 2022 року, має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 року – 1% річних, кредит від Канади у квітні 2023 року – 1,5% річних.

Станом на жовтень процентна ставка НБУ за кредитними операціями становить 22% річних, а річний рівень інфляції – 5,3%. Тобто маємо реальну процентну ставку +16,7% річних при очікуваних темпах реального ВВП лише у +4,9% за прогнозом НБУ.

Звісно, така ситуація не сприяє залученню банківських коштів у кредитні інвестиційні проекти бізнесу. Підприємствам, щоб розрахуватися за взяті кредити, потрібно йти у збиток, оскільки приріст реальних обсягів їхньої продукції в середньому не покриває тих процентів, які бажають бачити банки за свої кредити. Абсолютно логічно, що кредитний процес в країні гальмується, мультиплікація грошової маси через банківську систему майже не відбувається, а рівень залучених банками депозитів вдвічі перевищує рівень виданих ними кредитів.

За оцінками Мінекономіки, зараз рівень безробіття становить близько 20% робочої сили. У мирний час природним рівнем безробіття для України вважався показник 6%.

За рік гривневі строкові банківські депозити бізнесу зросли в 2,5 раза, а взяті бізнесом банківські кредити скоротилися на 20%. Бо навіщо займатися бізнесом та створювати робочі місця, якщо можна без ризику отримувати понад 10% річних за строковий депозит? Відомі ситуації, коли підприємства просто звільняють працівників, що залишилися, заморожують бізнес і кладуть наявні кошти на строковий депозит у банку.


https://glavcom.ua/longreads/bohdan-dan ... 68816.html
из разницы ставки по кредитам и официальной инфляции становится понятно насколько эта цифра далека от реалий.
  vitaliiangel написав:Почитайте последний отчёт НБУ. Идёт загон народа в гривну.
отчёт лежит здесь.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 11.pdf?v=5

Кошти фізичних осіб за квартал надалі зростали у гривні – на 4.7%
та у валюті – на 2.1%. Натомість строкові гривневі вклади
населення зросли на 3.1%, а у валюті зменшилися на близько 4%

За III квартал обсяги гривневих корпоративних коштів клієнтів зросли на 5.5% переважно за рахунок стрімкого приросту в липні.
Найвищі темпи залучення коштів бізнесу в гривні були у Приватбанку, на 7.8%. Натомість валютні кошти бізнесу знизилися на 4.9%.

У III кварталі 2023 року прибуток сектору зріс до 42.2 млрд грн,
третину якого склав прибуток Приватбанку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

....
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 18 лис, 2023 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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