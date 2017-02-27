У банківській системі станом на листопад 2023 року вільна ліквідність становить близько 700 млрд грн.Загалом за 2022-2023 рр. (станом на 9 листопада цього року) Україна отримала $66,5 млрд валової міжнародної допомоги, з якої $27,3 млрд (41%) складають гранти. А за дев’ять місяців 2023 р. отримано $32 млрд допомоги, з якої лише близько 30% – грантова. З міркувань боргової стійкості ця частка є недостатньою.Найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США.Кредит від Франції, отриманий Україною у листопаді 2022 року, має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 року – 1% річних, кредит від Канади у квітні 2023 року – 1,5% річних.Тобто маємо реальну процентну ставку +16,7% річних при очікуваних темпах реального ВВП лише у +4,9% за прогнозом НБУ.Звісно, така ситуація не сприяє залученню банківських коштів у кредитні інвестиційні проекти бізнесу. Підприємствам, щоб розрахуватися за взяті кредити, потрібно йти у збиток, оскільки приріст реальних обсягів їхньої продукції в середньому не покриває тих процентів, які бажають бачити банки за свої кредити. Абсолютно логічно, що кредитний процес в країні гальмується, мультиплікація грошової маси через банківську систему майже не відбувається, а рівень залучених банками депозитів вдвічі перевищує рівень виданих ними кредитів.За оцінками Мінекономіки, зараз рівень безробіття становить близько 20% робочої сили. У мирний час природним рівнем безробіття для України вважався показник 6%.За рік гривневі строкові банківські депозити бізнесу зросли в 2,5 раза, а взяті бізнесом банківські кредити скоротилися на 20%. Бо навіщо займатися бізнесом та створювати робочі місця, якщо можна без ризику отримувати понад 10% річних за строковий депозит? Відомі ситуації, коли підприємства просто звільняють працівників, що залишилися, заморожують бізнес і кладуть наявні кошти на строковий депозит у банку.