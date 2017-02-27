|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лис, 2023 12:08
vitaliiangel написав:
Почитайте последний отчёт НБУ. Идёт загон народа в гривну. Когда гривна укрепляется популярность гривневых инструментов взлетает. По достижении Критичной массы гривна упадёт.
открыл америку. писал об этом как токо зафиксили и начали опускать курс. местные играются в конверт депо, а обычных пересичных накажут - просто никто не знает кода и только в этом вся интрига...
хотя пока сидел в привате с полчаса, пару-тройку человек обращались в кассу за заказанными баксами.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7374
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6321 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 лис, 2023 13:21
Вчера к вечеру в Харькове было под влиянием новостей с МБ в среднем по больнице 37.80 - 37.85, а сегодня 37.85 - 37.95, как будто МБ и не падал. Чего так? Интерес чисто теоретиеский по старой памяти, с начала войны ни во что не играюсь, только доначу.
При этом ни Киев, ни Львов не подросли, только Харьков.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 2126
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 лис, 2023 14:32
75stasstas75 написав: flysoulfly написав:
к 2025му упадет
Гораздо раньше.
Ну, раніше можливих виборів навесні - НЕ повинно
Але одночасно і каруселі/конвертдепошки треба буде закривати)) - бо в іншому випадку, сенсу в обвалі гривні(для влади) не буде
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5545
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 833 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33391
|36463531
|
П'ят 17 лис, 2023 12:23
чик
|
|1865
|13016589
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|22981918
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|