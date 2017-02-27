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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10959109601096110962

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 101
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
30%
30
38,00-38,50
24%
24
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:Почитайте последний отчёт НБУ. Идёт загон народа в гривну. Когда гривна укрепляется популярность гривневых инструментов взлетает. По достижении Критичной массы гривна упадёт.

открыл америку. писал об этом как токо зафиксили и начали опускать курс. местные играются в конверт депо, а обычных пересичных накажут - просто никто не знает кода и только в этом вся интрига...
хотя пока сидел в привате с полчаса, пару-тройку человек обращались в кассу за заказанными баксами.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:21

Вчера к вечеру в Харькове было под влиянием новостей с МБ в среднем по больнице 37.80 - 37.85, а сегодня 37.85 - 37.95, как будто МБ и не падал. Чего так? Интерес чисто теоретиеский по старой памяти, с начала войны ни во что не играюсь, только доначу.
При этом ни Киев, ни Львов не подросли, только Харьков.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:32

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  75stasstas75 написав:
  flysoulfly написав:к 2025му упадет

Гораздо раньше.

Ну, раніше можливих виборів навесні - НЕ повинно ;)

Але одночасно і каруселі/конвертдепошки треба буде закривати)) - бо в іншому випадку, сенсу в обвалі гривні(для влади) не буде ;)
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