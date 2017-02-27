Додано: Суб 18 лис, 2023 17:44

Значний фіскальний дефіцит об’єктивно обумовлений воєнними потребами і має бути профінансований за будь-яких обставин. Тож у разі недоотримання міжнародної допомоги, дефіцит доведеться покривати за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів. Це, насамперед, позикові ресурси банків. У банківській системі станом на листопад 2023 року вільна ліквідність становить близько 700 млрд грн. Достатньо прийняти ряд простих рішень у сфері монетарної політики – і банки стануть зацікавлені інвестувати вільні кошти у фінансування дефіциту державного бюджету. Насамперед, йдеться про зниження процентних ставок до рівня, адекватного показникам інфляції та економічного зростання.

Емісію також можна розглядати як потенційне джерело фінансування дефіциту. Цей канал у нашому медіапросторі був невиправдано дискредитований. Асоціювати емісію з абсолютним злом – неправильно. Емісія центрального банку – це поворотне, а не безповоротне фінансування. Вона здійснюється через придбання ОВДП (військових облігацій) Національним банком. У макроекономічній площині немає великої різниці між кредитним ресурсом банків та емісійним ресурсом центрального банку. Обидва канали формують додатковий потік коштів, який у специфічних обставинах (наприклад, в умовах значного падіння попиту) не генерує надмірних дисбалансів, якщо здійснюється в обмежених обсягах. Зі світової практики відомі непоодинокі приклади застосування емісійного фінансування під час війни без суттєвих негативних наслідків для економіки (наприклад, США в 1941-1945 рр., Ізраїль в 1967-1970 рр., навіть Україна в 2022 р. є в цьому переліку).

буду частками, бо питань багатоось з цими не згоденяк на мене банки й так багато вклали в ОВДП -ярдів грн вкладено в гривневі ОВДП станом на 01.10.23 . з одного боку 26% від чистих активів - не так й багато. але ще 201 ярд грн - в довгострокових депо.оцю карусель - банки в ОВДП - бюджет назад в банківську систему - можна крутити довго. але колись пересічний вкладник прийде за своїми грошима в банк - а йому банк скаже - а всі гроші в ОВДП, давай почекаємоє знавці, є якийсь законодавчі чи економічні обмеження на розмір ОВДП в загальних банківських активах?по-перше, емісію в обмежених обсягах Україна вже зробила в 2022 році. й досі не знає, що робити з надлишком ліквідності в банківській системі.й по-друге - а що значить "без суттєвих негативних наслідків для економіки"? як на мене помірна девальвація власної валюти - це для економіки добреале курс девальвує.в нашому випадку емісія = девальвація, це не аксіома, але базова теорема. всі спроби втримати курс вони штучні й лише відкладають проблему. ми ще 22 рік не перетравили, досі бавимося з депосерт й резервами на рахунках. бо курс, який корегує таку емісію 2022 - 45-55. якщо буде додаткова емісія - курс треба девальвувати далі