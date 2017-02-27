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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лис, 2023 23:18
Yuri_61 написав: Ой+ написав:
це хай таке кажуть першокласникам. :lol:
що повірили в оце все? :wink: :shock:
Может это на межбанке?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 23:51
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
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копейка
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:06
копейка написав: vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:14
Ltava написав: копейка написав:
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
есть упоротые банки, сенс и райф, где не клиенту не поменяют
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Додано: Пон 20 лис, 2023 02:15
копейка написав: vitaliiangel написав:
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт
Райф? - ну и нашли куда сдавать...
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