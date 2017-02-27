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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10960109611096210963

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 101
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
30%
30
38,00-38,50
24%
24
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:18

  Yuri_61 написав:
  Ой+ написав:
НБУ назвав найбільших покупців валюти в Україні https://minfin.com.ua/ua/2023/11/18/116296972/


це хай таке кажуть першокласникам. :lol:
що повірили в оце все? :wink: :shock:

Может это на межбанке?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:51

  vitaliiangel написав:
  10/9/9 написав:коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.

Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:06

  копейка написав:
  vitaliiangel написав:
  10/9/9 написав:коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.

Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.

Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:14

  Ltava написав:
  копейка написав:Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.

Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
есть упоротые банки, сенс и райф, где не клиенту не поменяют
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 02:15

  копейка написав:
  vitaliiangel написав:тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона

Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт
Райф? - ну и нашли куда сдавать...
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