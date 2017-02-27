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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лис, 2023 23:18
Yuri_61 написав: Ой+ написав:
це хай таке кажуть першокласникам. :lol:
що повірили в оце все? :wink: :shock:
Может это на межбанке?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 23:51
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
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копейка
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:06
копейка написав: vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:14
Ltava написав: копейка написав:
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
есть упоротые банки, сенс и райф, где не клиенту не поменяют
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Додано: Пон 20 лис, 2023 02:15
копейка написав: vitaliiangel написав:
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт
Райф? - ну и нашли куда сдавать...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 03:31
Ltava написав: копейка написав:
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
Да была проверка, кассир ждала одобрения минут 7.
Глобус, Белка навскидку, бывают частенько лучше курсы. Обязательно ФИО, можно чужое, но если клиент, тебя тем более там знают.
И еще у нас свобода слова и свободное передвижение.
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копейка
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