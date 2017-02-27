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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лис, 2023 23:18
Yuri_61 написав: Ой+ написав:
це хай таке кажуть першокласникам. :lol:
що повірили в оце все? :wink: :shock:
Может это на межбанке?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 23:51
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:06
копейка написав: vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
коли молоді хлопці і дівчата з фінмону, хапають за фаберже карусельщиків
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона, даже имя не спрашивают. У меня по крайней мере. Но загоните 400 тыс на счёт, чтобы купить валюту на депозиты, вас с вероятностью 95% заблокируют. Одна и та же операция. Ощущение что фин.мон не до конца понимает кто ведьма.
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:14
Ltava написав: копейка написав:
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
есть упоротые банки, сенс и райф, где не клиенту не поменяют
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Додано: Пон 20 лис, 2023 02:15
копейка написав: vitaliiangel написав:
тут такой парадокс. Заказываете в райфе валюту (на кассе) до 400 тыс грн в день, выкупаете её и никакого финмона
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт
Райф? - ну и нашли куда сдавать...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 03:31
Ltava написав: копейка написав:
Сдавали небольшую сумму на хлебушек в прошлом месяце, кассир сразу после проводки сказала подождите проверяет финмониторинг, операцию пропустили, но сам факт имеет место. И это никакие ни 400 К, пару сотен на обмене.
Кого проверял финмониторинг? Обмен валюты без паспорта.
Да была проверка, кассир ждала одобрения минут 7.
Глобус, Белка навскидку, бывают частенько лучше курсы. Обязательно ФИО, можно чужое, но если клиент, тебя тем более там знают.
И еще у нас свобода слова и свободное передвижение.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:59
Shaman написав:
теж вважаю, що ставка НБУ завищена. так, це виконує свою функцію, щоб зайві гроші не йшли у валюту. але це не дає кредитувати.
а у нас нагадаю, лише десь третина грошей, які тримають в банках - це кредити
. інші дві третини - це ОВДП чи депосертифікати - але гроші там не заробляються, лише перерозподіляються
Ні автор статті ні ви нічого не згадуєте про те, що що можливо те, що виділено жирним це НЕ тільки наслідок високої облікової ставки, а також і того, що в умовах війни в Україні просто не має достатньої кількості надійних позичальників
які ці гроші в майбутньому зможуть віддати. І чим довше триватиме війна (і блокада логістики) тим менше таких бізнесів буде ставати.
Із власного досвіду знаю, що для багатьох іноземних компаній в Україні навіть до війни ROI складали не більше 2-років (здебільшого 18 місяців). Розумієте яка дохідність/маржа має бути щоб інвестор вклав кошти та повернув їх за такий короткий час.
Про вітчизняні фірми взагалі мовчу. Так, для фірм які за короткий термін повинні масштабувати свій бізнес кредитні кошти дуже важливі. Але всі решта, здебільшого, розвиваються за рахунок прибутку та оптимізації витрат (б/у обладнання і т.п.)
Shaman написав:й оця наша щедрість - гривневі депо під 16,17,20% при стабільному курсі гривні
- це все штучно. це як "вічний двигун в економіці". який працює зараз лише тому, що нам поступає іноземна допомога зовсім не через економічні причини, а наші керманичі вважать за правильне тримати курс (помилково вважають).
Розглядайте дану щедрість, просто як премію/компенсацію тим, хто довіряє гривні.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:08
Realist написав: Shaman написав:
теж вважаю, що ставка НБУ завищена. так, це виконує свою функцію, щоб зайві гроші не йшли у валюту. але це не дає кредитувати.
а у нас нагадаю, лише десь третина грошей, які тримають в банках - це кредити
. інші дві третини - це ОВДП чи депосертифікати - але гроші там не заробляються, лише перерозподіляються
Ні автор статті ні ви нічого не згадуєте про те, що що можливо те, що виділено жирним це НЕ тільки наслідок високої облікової ставки, а також і того, що в умовах війни в Україні просто не має достатньої кількості надійних позичальників
які ці гроші в майбутньому зможуть віддати. І чим довше триватиме війна (і блокада логістики) тим менше таких бізнесів буде ставати.
Із власного досвіду знаю, що для багатьох іноземних компаній в Україні навіть до війни ROI складали не більше 2-років (здебільшого 18 місяців). Розумієте яка дохідність/маржа має бути щоб інвестор вклав кошти та повернув їх за такий короткий час.
Про вітчизняні фірми взагалі мовчу. Так, для фірм які за короткий термін повинні масштабувати свій бізнес кредитні кошти дуже важливі. Але всі решта, здебільшого, розвиваються за рахунок прибутку та оптимізації витрат (б/у обладнання і т.п.)
Shaman написав:й оця наша щедрість - гривневі депо під 16,17,20% при стабільному курсі гривні
- це все штучно. це як "вічний двигун в економіці". який працює зараз лише тому, що нам поступає іноземна допомога зовсім не через економічні причини, а наші керманичі вважать за правильне тримати курс (помилково вважають).
Розглядайте дану щедрість, просто як премію/компенсацію тим, хто довіряє гривні.
Так, втратити у 2022 30% на девалі, (або приблизно стільки ж на інфляції, еквілібріум так сказати), а тут вам нате, з барського плеча 16,17,20% до податків. Це 2.5 .. 3 роки виходити в нуль "при стабільному курсі" (колонульовій інфляції).
Возрадуйтеся щедрій політиці НБУ і мінфіна. Амінь!
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