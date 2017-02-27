|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 12:39
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6306
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:39
Qwerty написав: Victor8 написав: Ой+ написав:
Головне, щоб допомога поступала вчасно і у відповідних обсягах. А всі гадання якби воно могло бути у відповідності до якихось економічних закономірностей позбавлені практичного сенсу.
Будет иностранная помощь поступать стабильно и в достаточном количестве.
Даже 5 млрд USD в месяц - вполне спокойно могут давать Украине.
Это совершенно небольшие деньги по меркам Запада.
В світлі останніх подій ви впевнені, що допомога в таких обсягах буде?!
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
Если её не будет - то война закончится очень быстро (точно могут сказать только военные).
Голодный и безоружный солдат долго воевать не сможет (в не зависимости: наступление это, или оборона).
Но, я на данном этапе - не вижу признаков быстрого окончания войны...
Просто сейчас западные партнеры занялись "воспитательной работой" некоторых наших "украинских персонажей" (которые тормозят все реформы в Украине), поэтому и намекают на закрытие финансового краника.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 719
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33394
|36469243
|
Нед 19 лис, 2023 19:41
чик
|
|1865
|13019853
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|22985198
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|