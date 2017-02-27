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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10961109621096310964

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 102
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
29%
30
38,00-38,50
25%
25
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:На сайті НБУ теж нічого.

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 23.pdf?v=5
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:39

  Qwerty написав:
  Victor8 написав:
  Ой+ написав:Головне, щоб допомога поступала вчасно і у відповідних обсягах. А всі гадання якби воно могло бути у відповідності до якихось економічних закономірностей позбавлені практичного сенсу.

Будет иностранная помощь поступать стабильно и в достаточном количестве.
Даже 5 млрд USD в месяц - вполне спокойно могут давать Украине.
Это совершенно небольшие деньги по меркам Запада.

В світлі останніх подій ви впевнені, що допомога в таких обсягах буде?!

Думаю, что помощь в таких объемах будет!

Если её не будет - то война закончится очень быстро (точно могут сказать только военные).
Голодный и безоружный солдат долго воевать не сможет (в не зависимости: наступление это, или оборона).
Но, я на данном этапе - не вижу признаков быстрого окончания войны...

Просто сейчас западные партнеры занялись "воспитательной работой" некоторых наших "украинских персонажей" (которые тормозят все реформы в Украине), поэтому и намекают на закрытие финансового краника.
Victor8
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