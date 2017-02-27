|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 12:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:39
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
Если её не будет - то война закончится очень быстро (точно могут сказать только военные).
Голодный и безоружный солдат долго воевать не сможет (в не зависимости: наступление это, или оборона).
Но, я на данном этапе - не вижу признаков быстрого окончания войны...
Просто сейчас западные партнеры занялись "воспитательной работой" некоторых наших "украинских персонажей" (которые тормозят все реформы в Украине), поэтому и намекают на закрытие финансового краника.
Додано: Пон 20 лис, 2023 14:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Надо отличать "Я думаю" от "Мне кажется"
Я думаю - над чем то, т.е. есть источники. Их надо указывать
Помощь будет - почему? Источники.
Воспитательная работа - над кем? Что послужило поводом? Источники?
И т.п.
Додано: Пон 20 лис, 2023 14:53
Где написано, что я должен (надо) указывать источники?
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:09
заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.
я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково
ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:19
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.
Привлечение 3-месячных депосертификатов составило 9.006 млрд. грн. (неделей ранее погашение 11.306 млрд. грн.).
Итогом двух недель стало сокращение общего объема депосертификатов.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.339 млрд. грн. (неделей ранее 13.764 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 35.345 млрд. грн, (неделей ранее 2.458 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1380.022 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 488.696 млрд. грн. (неделей ранее 516.37 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 6.451 млрд. грн. (неделей ранее 26.23 млрд. грн.)
Очень скромно. Доходы превышали расходы не только в среду, когда производится расчет за облигации, но и в пятницу.
За неделю было обналичено 0.999 млрд. грн. (неделей ранее 5.505 млрд. грн.)
Период активного обналичивания закончился, показатель вернулся к норме. Традиционно в начале недели наличность перетекала в банки, а в конце - из банков.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,50;
Продал – 721,15.
Объем вырос почти вдвое, но остался, по меркам осени, немного выше среднего. Львиную долю прибавки дал однодневный всплеск спроса, вызванный, скорее всего, выходом на рынок крупного импортера.
Очень хорошая неделя по бюджетным и монетарным показателям. Повышение спроса на валюту не слишком пугает, т.к. носило локальный характер.
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:24
Кабинет министров одобрил привлечение гранта на сумму $260 млн, заем от Всемирного банка на сумму $1,1 млрд и от Европейского инвестиционного банка на EUR162 млн на программы по восстановлению, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Много внимания правительственная команда сейчас уделяет переговорам о получении необходимых средств для финансирования дефицита бюджета, наших критических нужд и программы восстановления. Принимаем сегодня решение, которое позволит привлечь грант от наших партнеров почти на 10 млрд грн. $190 млн предоставит Норвегия, $70 млн — Швейцария”, — сказал Шмыгаль на заседании правительства.
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:28
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:30
Хто там роботом працює?
|