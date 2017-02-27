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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10962109631096410965>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 102
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
29%
30
38,00-38,50
25%
25
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:На сайті НБУ теж нічого.

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 23.pdf?v=5
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:39

  Qwerty написав:
  Victor8 написав:
  Ой+ написав:Головне, щоб допомога поступала вчасно і у відповідних обсягах. А всі гадання якби воно могло бути у відповідності до якихось економічних закономірностей позбавлені практичного сенсу.

Будет иностранная помощь поступать стабильно и в достаточном количестве.
Даже 5 млрд USD в месяц - вполне спокойно могут давать Украине.
Это совершенно небольшие деньги по меркам Запада.

В світлі останніх подій ви впевнені, що допомога в таких обсягах буде?!

Думаю, что помощь в таких объемах будет!

Если её не будет - то война закончится очень быстро (точно могут сказать только военные).
Голодный и безоружный солдат долго воевать не сможет (в не зависимости: наступление это, или оборона).
Но, я на данном этапе - не вижу признаков быстрого окончания войны...

Просто сейчас западные партнеры занялись "воспитательной работой" некоторых наших "украинских персонажей" (которые тормозят все реформы в Украине), поэтому и намекают на закрытие финансового краника.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!
Просто сейчас западные партнеры занялись "воспитательной работой" некоторых наших "украинских персонажей" (которые тормозят все реформы в Украине), поэтому и намекают на закрытие финансового краника.

Надо отличать "Я думаю" от "Мне кажется"
Я думаю - над чем то, т.е. есть источники. Их надо указывать
Помощь будет - почему? Источники.
Воспитательная работа - над кем? Что послужило поводом? Источники?
И т.п.
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:53

  ЧИА написав:
  Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!
Просто сейчас западные партнеры занялись "воспитательной работой" некоторых наших "украинских персонажей" (которые тормозят все реформы в Украине), поэтому и намекают на закрытие финансового краника.

Надо отличать "Я думаю" от "Мне кажется"
Я думаю - над чем то, т.е. есть источники. Их надо указывать
Помощь будет - почему? Источники.
Воспитательная работа - над кем? Что послужило поводом? Источники?
И т.п.

Где написано, что я должен (надо) указывать источники?
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:05

Victor8 Просто тогда пишите "мне кажется" )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:09

  ЧИА написав:Victor8 Просто тогда пишите "мне кажется" )

заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.

я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково

ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах 8)
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:19

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.

Привлечение 3-месячных депосертификатов составило 9.006 млрд. грн. (неделей ранее погашение 11.306 млрд. грн.).
Итогом двух недель стало сокращение общего объема депосертификатов.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.339 млрд. грн. (неделей ранее 13.764 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 35.345 млрд. грн, (неделей ранее 2.458 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1380.022 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 488.696 млрд. грн. (неделей ранее 516.37 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 6.451 млрд. грн. (неделей ранее 26.23 млрд. грн.)
Очень скромно. Доходы превышали расходы не только в среду, когда производится расчет за облигации, но и в пятницу.

За неделю было обналичено 0.999 млрд. грн. (неделей ранее 5.505 млрд. грн.)
Период активного обналичивания закончился, показатель вернулся к норме. Традиционно в начале недели наличность перетекала в банки, а в конце - из банков.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,50;
Продал – 721,15.
Объем вырос почти вдвое, но остался, по меркам осени, немного выше среднего. Львиную долю прибавки дал однодневный всплеск спроса, вызванный, скорее всего, выходом на рынок крупного импортера.

Очень хорошая неделя по бюджетным и монетарным показателям. Повышение спроса на валюту не слишком пугает, т.к. носило локальный характер.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:24

Кабинет министров одобрил привлечение гранта на сумму $260 млн, заем от Всемирного банка на сумму $1,1 млрд и от Европейского инвестиционного банка на EUR162 млн на программы по восстановлению, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Много внимания правительственная команда сейчас уделяет переговорам о получении необходимых средств для финансирования дефицита бюджета, наших критических нужд и программы восстановления. Принимаем сегодня решение, которое позволит привлечь грант от наших партнеров почти на 10 млрд грн. $190 млн предоставит Норвегия, $70 млн — Швейцария”, — сказал Шмыгаль на заседании правительства.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:28

  Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!
иждивенческая позиция опасна тем, что искажает реальность. Ребенок тоже думает, что его будут кормить до пенсии, но жизнь вносит свои коррективы и некоторых просят покинуть отцовский дом в 18 лет с небольшим чемоданом личных вещей.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:30

  Ой+ написав:
  Realist написав:На сайті НБУ теж нічого.

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 23.pdf?v=5


Курсова гнучкість сприяла пожвавленню роботу міжбанківського ринку


Хто там роботом працює?
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