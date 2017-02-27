Додано: Пон 20 лис, 2023 15:19

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.



Привлечение 3-месячных депосертификатов составило 9.006 млрд. грн. (неделей ранее погашение 11.306 млрд. грн.).

Итогом двух недель стало сокращение общего объема депосертификатов.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.339 млрд. грн. (неделей ранее 13.764 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 35.345 млрд. грн, (неделей ранее 2.458 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1380.022 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 488.696 млрд. грн. (неделей ранее 516.37 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 6.451 млрд. грн. (неделей ранее 26.23 млрд. грн.)

Очень скромно. Доходы превышали расходы не только в среду, когда производится расчет за облигации, но и в пятницу.



За неделю было обналичено 0.999 млрд. грн. (неделей ранее 5.505 млрд. грн.)

Период активного обналичивания закончился, показатель вернулся к норме. Традиционно в начале недели наличность перетекала в банки, а в конце - из банков.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,50;

Продал – 721,15.

Объем вырос почти вдвое, но остался, по меркам осени, немного выше среднего. Львиную долю прибавки дал однодневный всплеск спроса, вызванный, скорее всего, выходом на рынок крупного импортера.



Очень хорошая неделя по бюджетным и монетарным показателям. Повышение спроса на валюту не слишком пугает, т.к. носило локальный характер.