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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:34
мені не здається
Shaman написав: ЧИА написав:Victor8
Просто тогда пишите "мне кажется"
)
заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.
я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково
ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду
, маю впевненість, що вже почалося
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:35
Victor8 написав:
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:41
vitaliiangel написав: Victor8 написав:
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
иждивенческая позиция опасна тем, что искажает реальность. Ребенок тоже думает, что его будут кормить до пенсии, но жизнь вносит свои коррективы и некоторых просят покинуть отцовский дом в 18 лет с небольшим чемоданом личных вещей.
залежить від віку дитини, до 7 років дитина не зовсім розуміє що таке пенсія
по відношенню до кабміну, там теж не дуже розуміють що країна не вийшла
"на європейську пенсію за станом здоров'я (економіки)" і треба мати сумлінність що витрачати гранти на всякі дурниці
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:51
Zebra написав:
НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ
питання в який кількості і як часто
Україні вдалося залучити 28 мільярдів доларів фін підтримки від партнерів за сім місяців 2023 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня.
За його словами, найбільше коштів виділив Європейський Союз – 11 млрд доларів. Крім того, ще 8 млрд доларів Україна отримала від США.
Прем'єр також розповів, що Кабмін уже розробляє План для України в рамках реалізації програми Ukraine Facility від ЄС. Вона передбачає виділення 50 млрд. євро для підтримки України протягом чотирьох років.
«Також на чотири роки розраховано і програму МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів, яка допоможе профінансувати дефіцит бюджету», – повідомив Шмигаль.
кабмін має великі плани
, але в ЕС починається спротив у деяких країнах стосовно допомоги.
тепер рахуй(те) уважно: 50+15,6=65,6 на 4 роки (16,4 на рік)
США ніяк не може узгодити з Сенатом допомогу на 2024р (як що проголосують 8мрд фін підтримки-це буде вважать великим успіхом демократів)
ще якісь донори(типу Світовий Банк) накинуть 0,5-1,0 млрд
тобто більше 25млрд не буде і це суттєве скорочення до 2023.
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