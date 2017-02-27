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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10962109631096410965

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 102
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
29%
30
38,00-38,50
25%
25
38,50-39,00
9%
9
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:34

  Shaman написав:
  ЧИА написав:Victor8 Просто тогда пишите "мне кажется" )

заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.

я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково

ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах 8)
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду :)


мені не здається, маю впевненість, що вже почалося :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:35

  Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!

На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"

НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:41

  vitaliiangel написав:
  Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!
иждивенческая позиция опасна тем, что искажает реальность. Ребенок тоже думает, что его будут кормить до пенсии, но жизнь вносит свои коррективы и некоторых просят покинуть отцовский дом в 18 лет с небольшим чемоданом личных вещей.


залежить від віку дитини, до 7 років дитина не зовсім розуміє що таке пенсія

по відношенню до кабміну, там теж не дуже розуміють що країна не вийшла
"на європейську пенсію за станом здоров'я (економіки)" і треба мати сумлінність що витрачати гранти на всякі дурниці
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ


питання в який кількості і як часто

Україні вдалося залучити 28 мільярдів доларів фін підтримки від партнерів за сім місяців 2023 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня.
За його словами, найбільше коштів виділив Європейський Союз – 11 млрд доларів. Крім того, ще 8 млрд доларів Україна отримала від США.

Прем'єр також розповів, що Кабмін уже розробляє План для України в рамках реалізації програми Ukraine Facility від ЄС. Вона передбачає виділення 50 млрд. євро для підтримки України протягом чотирьох років.

«Також на чотири роки розраховано і програму МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів, яка допоможе профінансувати дефіцит бюджету», – повідомив Шмигаль.

кабмін має великі плани, але в ЕС починається спротив у деяких країнах стосовно допомоги.

тепер рахуй(те) уважно: 50+15,6=65,6 на 4 роки (16,4 на рік)
США ніяк не може узгодити з Сенатом допомогу на 2024р (як що проголосують 8мрд фін підтримки-це буде вважать великим успіхом демократів)
ще якісь донори(типу Світовий Банк) накинуть 0,5-1,0 млрд
тобто більше 25млрд не буде і це суттєве скорочення до 2023.
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