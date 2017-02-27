ЧИА написав:Victor8 Просто тогда пишите "мне кажется" )
заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.
я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково
ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує. але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду
мені не здається, маю впевненість, що вже почалося
An International Monetary Fund (IMF) team led by Mr. Gavin Gray held discussions in Warsaw with Ukrainian officials, during November 6-10, 2023, on the second review of the country’s 4-year EFF Arrangement and the 2023 Article IV consultation. At the conclusion of the discussions, Mr. Gray issued the following statement:
“I am pleased to announce that IMF staff and the Ukrainian authorities have reached staff-level agreement on the second review of the EFF. The agreement is subject to approval by the IMF Executive Board, with Board consideration expected in the coming weeks.
“Ukraine’s four-year EFF Arrangement, with access of about US$15.6 billion (SDR 11.6 billion) was approved on March 31. The IMF-supported arrangement forms part of a much larger international support package for Ukraine that now totals around US$122 billion. The EFF continues to provide a strong anchor for the authorities’ economic program, and program performance has been broadly on track despite the extremely challenging backdrop. All quantitative performance criteria for end-June and indicative targets for end-September were met The majority of structural benchmarks were also met, while a few others are completed with some delay or are underway, reflecting the authorities’ continuing commitment to the overall reform agenda
“The war in Ukraine continues to have a devastating impact on the population and the economy as attacks on critical infrastructure and air strikes continue countrywide. Furthermore, Russia’s termination of the Black Sea Grain Initiative and the destruction of ports have impeded Ukraine’s exports. Despite this, macroeconomic and financial stability have been maintained, thanks to prudent policymaking as well as steady and timely external support. The Ukrainian economy continues to show remarkable resilience and further signs of stabilization as recent economic developments point to a stronger-than-expected economic recovery in 2023 and a substantial disinflation, amid strong reserves and a stable foreign exchange market. IMF staff have therefore upgraded real GDP growth for 2023 to 4.5 percent (from the previous range of 1-3 percent when the EFF first review was completed). However, growth is expected to soften to a range of 3-4 percent in 2024 as the war continues, and downside risks to the outlook remain exceptionally high.
Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!
На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать" НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
Тільки одне питання для розумних, з чого зроблений той коник, гадаю що він зліплений з одного продукту життєдіяльності, який так люблять на роісі((( На мою думку уряд грає з вогнем, для мене вочевидь, що фінансової допомоги буде мало, дуже мало, скоріш за все відверті крохи, молюся щоб військової допомоги було вдосталь, а Уряд може догратися, що прийдеться в другій половині 2024 грати у кратний девал, щоб збалансувати бюджет Але зараз все для гривні чудово, пий гуляй поки ще молодий, пий гуляй, на проблєми забий(с)...
Треба хоча би в загальних рисах розуміти можливі сценарії майбутнього. Принаймні це потрібно бізнесу, щоб планувати свою діяльність. Отже, сценарії розвитку подій на даний момент, на мій погляд, виглядають таким чином. Ми беремо тут рамку часу мінімум 2 роки, щоб врахувати наслідки виборів в ключових країнах. Все нижченаведене вам не сподобається, але хтось мусить це сказати. Якщо для вас краще незнання, зупиніться тут і не читайте далі.
Вхідні дані (що ми знаємо на даний момент): 1. Позиційна війна не призводить до суттєвої зміни лінії зіткнення. За оцінками воєнних аналітиків, спроможність кожної зі сторін в обороні перевищує наступальну спроможність іншої сторони. 2. Захід на даний момент не розглядає сценарій російської поразки як прийнятний для себе, з усіма наслідками щодо кількості й якості постачання озброєнь. 3. Путін обрав стратегію війни на виснаження, в якій авторитарна росія має більше шансів, ніж Україна, залежна від демократичних союзників, позиція яких може змінитися після виборів (в які росія буде неодмінно втручатися з цією метою).
З цього випливають три основні сценарії для України.
1. Продовження війни на виснаження. Найгірший сценарій, і поки що все рухається по цій траєкторії. Зміна влади в країнах Заходу призведе до зменшення підтримки до рівня, коли Україна не зможе продовжувати війну й буде вимушена вести переговори про мир на умовах росії. Навіть якщо політична підтримка збережеться на нинішньому рівні, кількість точок напруги у світі зростатиме, відволікаючи від України, і спроможність Заходу надавати зброю почне вичерпуватися, а переводити американську чи європейську економіку на воєнні рейки ніхто не буде (Україна в будь-якому разі сама не здатна забезпечити себе сучасною зброєю, хоча мусить робити всі можливі кроки в цьому напрямку). Фактично цей сценарій означає поразку України, яка не залишає шансів на відновлення економіки (водночас це поразка і росії, але їх влаштовує завершення війни взаємною поразкою). У внутрішній політиці Україна також має проблеми, бо проводити вибори під час безкінечного воєнного стану неможливо, а якщо їх провести, то вони консервують нинішню владу в найгірший спосіб, що дає Заходу підстави остаточно відмовитися від України як недемократичної країни, або призводять до масового протесту, що в час війни матиме вкрай негативні наслідки.
2. Заморожування війни. Цей сценарій дає Заходу вихід із нинішньої пастки «поразка, перемога й затягування однаково неприйнятні». В цьому сценарії союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України й не завдати поразки росії. Констатуючи неможливість досягти успіхів, західні союзники схиляють Україну до переговорів про заморожування конфлікту, водночас сильно тиснучи на путіна (сьогодні йому вибори не потрібні, бо ставка зроблена на перший сценарій, але чимало факторів можуть змінити ситуацію). Ініціатором переговорів стане або Байден навесні чи влітку 2024 (йому треба виглядати на виборах переможцем або принаймні миротворцем), або вже переможець американських виборів навесні 2025. Після підписання мирної угоди обидві сторони (Україна за допомогою Заходу, росія за допомогою Китаю) починають інтенсивно готуватися до наступної війни, яка станеться за 5 років (мінімум 3, максимум 7). Оскільки мирна угода веде до зняття воєнного стану, проводяться демократичні вибори, на яких перемагають нові обличчя, що уособлюють курс на всебічну модернізацію, в той час як Зеленський асоціюється з поразкою і сходить з політичної сцени (відмова від проведення демократичних виборів у мирний час матиме для нього ще гірші наслідки). За час підготовки росія має шанси вивчити помилки 2022 року, а Україна має шанси суттєво модернізуватися (не лише в технічному, а й в інституційному аспекті; в дужках також зазначу, що починати варто вже). В кращому варіанті цього сценарію Україна настільки добре модернізується, що росія остерігається напасти. В гіршому варіанті Україна готується слабко, і друге вторгнення призводить до повної поразки та встановлення проросійського режиму (див. першу та другу Чеченські війни).
3. Перемога. Україні вдається переконати союзників, що поразка росії є прийнятним сценарієм (і навіть бажаним). Допомога різко зростає до рівня, який дозволяє успішно провести весняно-літній контрнаступ, звільнити Південь і Крим, значно скоротити лінію фронту, заморозити окуповану частину Сходу до кращих часів і в такому форматі вийти на переговори на українських умовах. Після підписання миру Україна вступає в НАТО й отримує великі гроші на відновлення й модернізацію економіки. Переможна Україна привертає увагу світу в різних аспектах. Безпекова ситуація сприятлива для економічного зростання, розблоковані моря відкриті для експорту. Зеленський легко виграє демократичні вибори як переможець у війні. Тим часом російська поразка призводить до накопичення факторів, які ведуть до політичних змін, як це бувало завжди в її історії після воєнних поразок. Ці зміни (у м’якому форматі рефедералізації чи у більш ймовірному жорсткому форматі деколонізації) унеможливлюють наступну російську агресію. Сценарій «Перемога» найменш ймовірний, бо передбачає той рівень стратегічної й переговорної майстерності, якого Україна нині не має. Водночас він єдиний, який забезпечує виживання правлячої політичної команди, і це добре, що інтереси суспільства й політичної еліти співпадають.
Два прикінцеві зауваження. 1. Завжди можуть бути якісь «чорні лебеді» або навіть «сірі носороги» (подія, яку давно чекали). Наприклад, путін може померти, і можлива тривалість приховування цієї інформації набагато менше, ніж потрібно для визначення наступника та консолідації влади. Але робити ставку на такі події безглуздо. 2. Трамп є ексцентричним і повністю непередбачуваним персонажем, тож існує ненульова ймовірність, що через певні чинники він раптом розвернеться в бік максимальної підтримки України. Але очевидно, що робити на це ставку так само безглуздо. Ще раз хочу наголосити: майбутнє не визначено наперед. Кращі сценарії можливі, тільки треба їх втілювати, а не просто вірити. Прошу давати критичні зауваження аргументовано, а не в форматі «ну, це неможливо» чи «а я все одно вірю в перемогу».
У “заморожування” є ще один суттєвий плюс -- жителі України перестануть так панічно боятись мобілізації. А отже -- багато людей зможе в режимі АТО-2 (по суттєво більшій лінії розмежування) набути хоч якогось військ.досвіду. Якщо тримати у війську десь так тис.200 людей, і не більше 3-4міс, то за 3 роки це може 1.8млн, за 5р. -- 3млн. А там диви і путлєр нападати вже не схоче на всі ці млн...
Але я таки не зрозумів ідею Пекаря: “союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України”. Це продовжать надходити всі ті неймовірні млрд$? Але з якого дива?? Дуже дивний “атракціон небаченої щедрості”...
Bobua написав:Але я таки не зрозумів ідею Пекаря: “союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України”. Це продовжать надходити всі ті неймовірні млрд$? Але з якого дива?? Дуже дивний “атракціон небаченої щедрості”...
это не атракцион -это математика и логика (там со Второй Мировой лучшие математики и экономисты именно в Генштабах сидят и планируют военные операции)
Потому что иначе им теперь неизбежно прийдется уже самим на территории ЕС сразу воевать, дороже обойдется в разы.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................20.11.2023.........21.11.2023 дата розрахунку................17.11.2023..........20.11.2023 Євро...................................39,2582...............39,3986 Долар США........................36,1394...............36,0496...-0.25%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.11.2023..........................36,0817
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0929 (вчера 1.0863) +0.61%
Сегодня опять вниз. Справочный курс оказался почти на 6 копеек ниже действующего официального. Официальный курс оказался ниже еще на 3+ копейки. Общее укрепление гривны за сессию составило 9 копеек. Стоит отметить, что это укрепление к падающему доллару, курс евро вырос.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.57 (вчера 104.13) В пятницу вечером доллар начал новый этап снижения, который, с небольшими отскоками, продолжается до сих пор. .....................................................
ЧИА написав:Надо отличать "Я думаю" от "Мне кажется"
Оба эти выражения традиционно используются для подчеркивания отсутствия категоричности в высказывании. Когда речь идет о собственном мнении, можно попросить обоснование (собственное), а требование подтвердить собственное мнение чужим выглядит как отказ в праве иметь собственное мнение. Даже если воспринимать идиому буквально, придется признать, что мыслительный процесс не обязательно должен быть ограничен осмыслением какого-то одного источника информации. Источниками мысли может являться весь объем знаний мыслящего в сочетании с субъективной оценкой происходящего. Привести ссылки на весь объем знаний не представляется возможным. И да, мнения иногда бывают ошибочными, но это никак не умаляет права на их высказывание, пока ошибочность не станет очевидна.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 20 лис, 2023 17:50, всього редагувалось 1 раз.