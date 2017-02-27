Додано: Пон 20 лис, 2023 17:21

Дюрі-бачі написав: Zebra написав: саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..? саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?

Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись. Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.

Зараз це по іншому працює. В Україні до війни було прийнято накопичувати у валюті, з надією, що настане деть Х, коли кратно зільємось і купимо нерухомість по старим цінам, авто з салону по старій ціні (ну як в 2014-2015 було, коли цінники не встигали переставляти).Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення. Коли ваша валюта у збитках - її менше здають, тобто занижуючи курс валюти, уряд, НБУ, міжнародні донори таким чином відсікають валютних конкурентів - бо мало хто буде здавати у збиток валюту, буде чекати і працювати накопичуючи нову. Ключове слово - працювати. Ваша валюта нікого не цікавить. Ви маєте працювати. І купляти валюту далі.