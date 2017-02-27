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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10964109651096610967>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 103
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
29%
30
38,00-38,50
24%
25
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:04

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.

саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?
а вийде навпаки - поімєют тіх хто накупляв доларів
обгрунтовував чому так - сто раз скажи, все одно будуть одне й те саме - "попереду прірва, перестануть давати"
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:10

Вт 14 ноя

  vitaliiangel написав:Как вам прыжок евро? Покупайте завтра будет +30 коп дороже

  vitaliiangel написав:везите по 40.60 но я решил, наверное повезу уже завтра по 41
40.94 ещё 6 копеек и прогноз сбудется, с лагом на 5 дней.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 лис, 2023 17:18, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:11

  flysoulfly написав:
  Bobua написав:Але я таки не зрозумів ідею Пекаря: “союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України”.
Це продовжать надходити всі ті неймовірні млрд$? Але з якого дива??
Дуже дивний “атракціон небаченої щедрості”...

это не атракцион -это математика и логика (там со Второй Мировой лучшие математики и экономисты именно в Генштабах сидят и планируют военные операции)

Потому что иначе им теперь неизбежно прийдется уже самим на территории ЕС сразу воевать, дороже обойдется в разы.

Западу проще давать Украине 5-10 млрд долларов в месяц, и "спать спокойно"...
Это же логично.
Тем, более что для коллективного Запада - это небольшие деньги, совсем небольшие.

Экономия на своей безопасности - не присуща богатым (и умным) людям. :|
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?

Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:21

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?

Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.

Зараз це по іншому працює. В Україні до війни було прийнято накопичувати у валюті, з надією, що настане деть Х, коли кратно зільємось і купимо нерухомість по старим цінам, авто з салону по старій ціні (ну як в 2014-2015 було, коли цінники не встигали переставляти).
Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення. Коли ваша валюта у збитках - її менше здають, тобто занижуючи курс валюти, уряд, НБУ, міжнародні донори таким чином відсікають валютних конкурентів - бо мало хто буде здавати у збиток валюту, буде чекати і працювати накопичуючи нову. Ключове слово - працювати. Ваша валюта нікого не цікавить. Ви маєте працювати. І купляти валюту далі.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:27

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?

Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів
та куди там :mrgreen:
лише трохи краще сон у тих, що на валютному матрасі. І всьо. Який там жир...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:31

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.

Мешканці глобального півдня врятують
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:31

  Victor8 написав:
  flysoulfly написав:
  Bobua написав:Але я таки не зрозумів ідею Пекаря: “союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України”.
Це продовжать надходити всі ті неймовірні млрд$? Але з якого дива??
Дуже дивний “атракціон небаченої щедрості”...

это не атракцион -это математика и логика (там со Второй Мировой лучшие математики и экономисты именно в Генштабах сидят и планируют военные операции)

Потому что иначе им теперь неизбежно прийдется уже самим на территории ЕС сразу воевать, дороже обойдется в разы.

Западу проще давать Украине 5-10 млрд долларов в месяц, и "спать спокойно"...
Это же логично.
Тем, более что для коллективного Запада - это небольшие деньги, совсем небольшие.

Экономия на своей безопасности - не присуща богатым (и умным) людям. :|


5-10млрд/міс на “замороження” і АТО-2 ??? :?: :shock:
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:31

  prodigy написав:Київські обмінники продають фальшиву іноземну валюту

https://finclub.net/ua/news/kyivski-obm ... liutu.html

Що заважає обміняти , отримати квітанцію, оформити звернення в поліцію . Щось не вірю що за 1500 уо щось було, може не захотіли прийняти 1500 від 1996 року,ось це точно
sens
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