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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 16:58
Zebra написав:
поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:04
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.
саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?
а вийде навпаки - поімєют тіх хто накупляв доларів
обгрунтовував чому так - сто раз скажи, все одно будуть одне й те саме - "попереду прірва, перестануть давати"
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:10
vitaliiangel написав:
Как вам прыжок евро? Покупайте завтра будет +30 коп дороже
vitaliiangel написав:
везите по 40.60 но я решил, наверное повезу уже завтра по 41
40.94 ещё 6 копеек и прогноз сбудется, с лагом на 5 дней.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 20 лис, 2023 17:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:11
flysoulfly написав: Bobua написав:
Але я таки не зрозумів ідею Пекаря: “союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України”. Це продовжать надходити всі ті неймовірні млрд$?
Але з якого дива??
Дуже дивний “атракціон небаченої щедрості”...
это не атракцион -это математика и логика (там со Второй Мировой лучшие математики и экономисты
именно в Генштабах сидят и планируют военные
операции)
Потому что иначе им теперь неизбежно прийдется уже самим на территории ЕС сразу воевать, дороже обойдется в разы.
Западу проще давать Украине 5-10 млрд долларов в месяц, и "спать спокойно"...
Это же логично.
Тем, более что для коллективного Запада - это небольшие деньги, совсем небольшие.
Экономия на своей безопасности - не присуща богатым (и умным) людям.
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Victor8
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:12
Zebra написав:
саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?
Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:21
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?
Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.
Зараз це по іншому працює. В Україні до війни було прийнято накопичувати у валюті, з надією, що настане деть Х, коли кратно зільємось і купимо нерухомість по старим цінам, авто з салону по старій ціні (ну як в 2014-2015 було, коли цінники не встигали переставляти).
Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення. Коли ваша валюта у збитках - її менше здають, тобто занижуючи курс валюти, уряд, НБУ, міжнародні донори таким чином відсікають валютних конкурентів - бо мало хто буде здавати у збиток валюту, буде чекати і працювати накопичуючи нову. Ключове слово - працювати. Ваша валюта нікого не цікавить. Ви маєте працювати. І купляти валюту далі.
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Zebra
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:27
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?
Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів
та куди там
лише трохи краще сон у тих, що на валютному матрасі. І всьо. Який там жир...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:31
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.
Мешканці глобального півдня врятують
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:31
Victor8 написав: flysoulfly написав: Bobua написав:
Але я таки не зрозумів ідею Пекаря: “союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України”. Це продовжать надходити всі ті неймовірні млрд$?
Але з якого дива??
Дуже дивний “атракціон небаченої щедрості”...
это не атракцион -это математика и логика (там со Второй Мировой лучшие математики и экономисты
именно в Генштабах сидят и планируют военные
операции)
Потому что иначе им теперь неизбежно прийдется уже самим на территории ЕС сразу воевать, дороже обойдется в разы.
Западу проще давать Украине 5-10 млрд долларов в месяц, и "спать спокойно"...
Это же логично.
Тем, более что для коллективного Запада - это небольшие деньги, совсем небольшие.
Экономия на своей безопасности - не присуща богатым (и умным) людям.
5-10млрд/міс на “замороження” і АТО-2 ???
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Bobua
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:31
Що заважає обміняти , отримати квітанцію, оформити звернення в поліцію . Щось не вірю що за 1500 уо щось було, може не захотіли прийняти 1500 від 1996 року,ось це точно
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