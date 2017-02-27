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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10964109651096610967

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 103
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
29%
30
38,00-38,50
24%
25
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:33

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:поступит 115-140 млрд долларов
Це в 5-10 разів менше від реальної потреби, щоб врятувати Україну від повільної демографічної смерті. поточні обіцянки - просто апарат життєзабезпечення на 1,5-2 роки.

саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?
а вийде навпаки - поімєют тіх хто накупляв доларів
обгрунтовував чому так - сто раз скажи, все одно будуть одне й те саме - "попереду прірва, перестануть давати"

спочатку буде здаватися, що поімєють тіх, а потім ті інших (валютний БДСМ)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?

Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.
інсайд від 2019 року - треба робити бізнес в іншій державі, наприклад захисні маски
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:37

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:Как вам прыжок евро? Покупайте завтра будет +30 коп дороже

  vitaliiangel написав:везите по 40.60 но я решил, наверное повезу уже завтра по 41
40.94 ещё 6 копеек и прогноз сбудется, с лагом на 5 дней.

За 5 днів долар двічі був куплений і продано. Загалом вистачить на мобільний вклад в Авангард під 10%
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:42

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:саме так, усі хто накупляв доларів - будуть у жиру..?

Ні. Ті, хто накупляв долар, схуднуть менше за гривнепатрітоів. В жиру будуть ті, в кого кого є достатньо інсайдів про те, коли треба перепаковуватись.

Зараз це по іншому працює. В Україні до війни було прийнято накопичувати у валюті, з надією, що настане деть Х, коли кратно зільємось і купимо нерухомість по старим цінам, авто з салону по старій ціні (ну як в 2014-2015 було, коли цінники не встигали переставляти).
Але якщо всі стануть багатими від кратного девалу, хто тоді буле працювати і воювати за 100 тисяч при курсі 100-200? Тобто схема працює по іншому - той хто заробляє гривню - той отримує хорошу винагороду при нинішньому курсі, а той хто накопичив валюти - не отримає за неї еквіваленту на який розраховував. Більше того - ціни на багато речей подвоїлися, в валюті стало все значно дорожче. Тобто валютні матраци у збитках - давить інфляція, знецінюючи накопичення. Коли ваша валюта у збитках - її менше здають, тобто занижуючи курс валюти, уряд, НБУ, міжнародні донори таким чином відсікають валютних конкурентів - бо мало хто буде здавати у збиток валюту, буде чекати і працювати накопичуючи нову. Ключове слово - працювати. Ваша валюта нікого не цікавить. Ви маєте працювати. І купляти валюту далі.
у мене сьогодні питали про моє ставлення до І.Д.Фаріон,про Вас м'яко кажучи я був кращої думки.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:51

  sens написав:на мобільний вклад в Авангард під 10%
а че не в агро под 11%? https://ap-bank.com/cards-for-individual/mriya
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:Давайте почнемо з малого: якщо НБУ таки захоче добити нашу економіку і не девальвує гривню хоча б до 40+ в грудні-січні. Ну що ж, доведеться признати Зебру правим.
Признаєм правим, якщо наступного року буде 34 :)
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