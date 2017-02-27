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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10965109661096710968

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 103
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
29%
30
38,00-38,50
24%
25
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:28

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:лише трохи краще сон у тих, що на валютному матрасі. І всьо.


це як сектантство: хтось увірував в месію і може все життя чекати на нього,
а хтось у безпечність долара, а хтось у гривню (якщо її вистачає тільки на їжу/ком. Послуги/пальне)-тут не варто гранися у валютні ігри, тому що дохід у 200-500грн не вартий часу (особливо коли прохолодно стало)

а якісний сон під час нічної тривоги набагато краще за всякі віртуальні профіти
якщо 200-500 на Х , який дорівнює більше 10 менше 20.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:49

sens
якщо 4000грн за 3-4часа, то нехай буде (на комуналку вистачить, або повний бак пального)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54

  Zebra написав:
  Victor8 написав:Думаю, что помощь в таких объемах будет!

На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"

НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ

Ось яскравий приклад обґрунтованої думки :lol:

Скоріш за все гроші давати будуть давати, але ми бачимо для цього треба пройти певні бюрократичні процедури. Й на цьому шляху є інтереси інших сторін. Тому гроші треба не просто чекати, а прикладати постійні зусилля для їх отримання - виконувати вимоги МВФ, продовжувати структурні реформи та й просто не вважати себе самими розумними 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:55

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  ЧИА написав:Victor8 Просто тогда пишите "мне кажется" )

заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.

я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково

ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах 8)
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду :)


мені не здається, маю впевненість, що вже почалося :mrgreen:

А що почалося? :)
Shaman
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