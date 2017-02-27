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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лис, 2023 19:28
prodigy написав: flysoulfly написав:
лише трохи краще сон у тих, що на валютному матрасі. І всьо.
це як сектантство: хтось увірував в месію і може все життя чекати на нього,
а хтось у безпечність долара, а хтось у гривню (якщо її вистачає тільки на їжу/ком. Послуги/пальне)-тут не варто гранися у валютні ігри, тому що дохід у 200-500грн не вартий часу (особливо коли прохолодно стало)
а якісний сон під час нічної тривоги набагато краще за всякі віртуальні профіти
якщо 200-500 на Х , який дорівнює більше 10 менше 20.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:49
sens
якщо 4000грн за 3-4часа, то нехай буде (на комуналку вистачить, або повний бак пального)
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54
Zebra написав: Victor8 написав:
Думаю, что помощь в таких объемах будет!
На форуме 1 млн раз повтори - почитайте интервью с миссией МВФ, которые сказали что Украине поступит 115-140 млрд долларов - все равно будут трещать "а вот перестанут деньги давать"НЕ ПЕРЕСТАНУТ - ДЕНЬГИ БУДУТ ДАВАТЬ - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ
Ось яскравий приклад обґрунтованої думки
Скоріш за все гроші давати будуть давати, але ми бачимо для цього треба пройти певні бюрократичні процедури. Й на цьому шляху є інтереси інших сторін. Тому гроші треба не просто чекати, а прикладати постійні зусилля для їх отримання - виконувати вимоги МВФ, продовжувати структурні реформи та й просто не вважати себе самими розумними
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:55
prodigy написав:
мені не здається
Shaman написав: ЧИА написав:Victor8
Просто тогда пишите "мне кажется"
)
заснуєте свій форум й будете вимагати, хто як пише.
я вважаю чи ІМХО - бажано давати обґрунтування, але не обов'язково
ви почніть з тих, хто категорично пише - буде так, навіть щось обґрунтовує.
але деякі речі, в тому числі й прогноз курсу, - достовірно спрогнозувати неможливо, особливо на довгі строки й в наших умовах
хіба що тренди - але інколи курс йде проти тренду
, маю впевненість, що вже почалося
А що почалося?
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