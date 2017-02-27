Додано: Пон 20 лис, 2023 20:58

Оце прочитав кілька останніх сторінок.. І більше питань ніж відповідей.

1) По статті де три варінати. Сподобалась, такий собі "холоний душ" для тих хто розслабився.

2) Мабуть, потрібно морально готуватись до найгірших сценаріїв, і тоді якщо вони будуть-буде легше. З другої сторони, думаю про гірше ти боїшся робити (планувати) те, що сміло б робив при двох інших сценаріях. (теж така собі ситуація)

3) Згадалась фраза з книги, де розповідають, що яйця тримати в ріхних корзинах. Але... Якщо ця корзина тут, в Україні.. тоді виглядає не зовсім розумно. Приклад-Є в друга родина з Донецька. Вони там квартиру колись купили, довго збирали на неї. І тут всім відомі події. Продали за бесцінь. Переїхали в Київ, десь сторона Ірпеня. І дежавю... Шкода людей.

Я хз, що та як планувати в даний момент. З одної сторони, можна жити і працювати як "ДО" вдаючи зо все ок , з іншої сторони це теж тупо. Якось так.

І про долар/гривня. Думаю штати точно не швидше нас загнуться.